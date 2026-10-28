スシローは10月28日、千葉県勝浦市のご当地グルメとコラボした「辛旨 勝浦タンタンメン」を全国の店舗で発売する。販売期間は11月8日まで。

辛旨 勝浦タンタンメン

「辛旨 勝浦タンタンメン」(480円～)は、千葉県勝浦市で勝浦タンタンメンの魅力を発信する「勝浦タンタンメン企業組合」が監修した一品。辛みオイルでパンチを効かせた醤油ベースのスープに、ひき肉のうまみと玉ねぎの甘みを合わせ、勝浦タンタンメンならではのクセになる辛旨な味わいに仕上げたという。

販売予定総数の28万食に達し次第、販売終了となる。店舗によって価格が異なり、期間内の販売状況によっては販売を継続する場合もある。持ち帰りは対象外。販売状況や価格は、スシローのアプリ・公式サイトで確認できる。なお、同商品は監修元で提供される商品とは異なる。

辛旨 勝浦タンタンメン 480円～

スシローは2024年6月、各地のご当地グルメを全国の店舗で提供し、地域を盛り上げる「ジモメシ」プロジェクトを開始。これまでに「青森味噌カレー牛乳ラーメン」「鹿児島ジモメシ 鮪しょう油ラーメン」「能登小木港いかのせ いか白湯醤油ラーメン」「キムチ納豆ラーメン」を販売しており、今回は第五弾となる。

勝浦タンタンメンは、1954年創業の大衆食堂「江ざわ」が、担々麺を参考に自家製ラー油を使って考案したメニュー。勝浦漁港の近くで働く漁師や海女の間で、冷えた体を温める一杯として親しまれ、口コミで評判が広がったという。