セブン‐イレブン・ジャパンは11月3日から4週連続で、セブン‐イレブンアプリ会員限定の「セブンマイル クーポンキャンペーン」を実施している。

貯まったセブンマイルを、週替わりで登場する対象商品の無料クーポンに交換できる。各特典は先着順で、配布枚数に達し次第、交換を終了する。

第1弾はジャイアントコーンやカフェラテ

第1弾の交換期間は11月9日23:59まで。対象の「グリコ ジャイアントコーン」は110マイルで先着3万7,000枚、「セブンプレミアム カフェラテ レギュラー 240ml・砂糖不使用 240ml」は100マイルで先着2万枚を用意する。利用期限は11月17日23:59まで。

第1弾の対象

第2弾はポテトチップスなどが対象

第2弾の交換期間は11月10日10:00～16日23:59。「セブンプレミアム ポテトチップス」のうすしお味・うま辛チリ味・濃厚コンソメ味は85マイルで先着2万枚、「パチパチパニック」のレモンスカッシュ・グレープ・コーラは25マイルで先着2万5,000枚となる。利用期間は11月11日の到着後～24日23:59。

第2弾の対象

第3弾はポテトサラダ、第4弾はサラダチキンも

第3弾の交換期間は11月17日10:00～23日23:59。対象のポテトサラダは80マイルで先着2万枚、「オレオバニラクリーム2枚入り」は30マイルで先着6万5,500枚を用意する。利用期間は11月18日の到着後～12月1日23:59。

第3弾の対象

第4弾は11月24日10:00～30日23:59に交換を受け付ける。「セブンプレミアム サラダチキン」のプレーン・ハーブ・スモークは145マイルで先着2万枚、「セルフクラッシュ マジカルチョコリングアイス」は135マイルで先着1万5,500枚。利用期間は11月25日の到着後～12月8日23:59となる。

第4弾の対象

全4弾共通で、対象の「セブンカフェ」は75マイルで各先着2万5,000枚、対象の「セブンプレミアムお茶 600ml」は60マイルで各先着2万枚を用意する。

全4弾に共通の対象

クーポンは交換翌朝8時までにアプリへ配信。受け取りには、セブンマイルプログラムとアプリを同じ7iDで利用する必要がある。提供期間中は何回でも交換できるが、交換後のマイル返還はできない。