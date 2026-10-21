三井不動産商業マネジメントは11月23日まで、「推しの選手に会える！スポーツチームと夢の体験リレー」第3弾を、関西の三井ショッピングパーク5施設、三井アウトレットパーク3施設と倉敷の1施設、淀屋橋odonaの計10施設で開催している。

同社は、商業・スポーツ・エンターテインメントを融合した新たな体験価値の創出を通じ、地域の皆様が集い、交流する「サードプレイス」の実現を目指したシリーズ企画を2026年夏より展開している。第1弾ではプロ野球チーム「オリックス・バファローズ」、第2弾ではJ1クラブ「ヴィッセル神戸」「ガンバ大阪」「セレッソ大阪」と連携した特別企画を実施してきた。

第3弾となる今回は、SV.LEAGUEの大阪ブルテオンやB.LEAGUEの大阪エヴェッサ、ラグビーのレッドハリケーンズ大阪などシリーズ最多となる8チームが参加する。

対象店舗で5,000円(合算可)以上購入し、特設サイトから応募すると、チームごとに用意された多彩なプログラム(賞品)が抽選で当たる。「大阪ブルテオン」は選手入場体験や選手インタビュー体験などを用意する。

大阪ブルテオン賞品イメージ

「大阪マーヴェラス」は、観戦ペアチケット+始球式+サイン入りグッズなどを用意する。

大阪マーヴェラス賞品イメージ

「東レアローズ滋賀」は、観戦ペアチケット+サイン入りグッズを用意する。

東レアローズ滋賀賞品イメージ

「大阪エヴェッサ」の賞品は、選手ハイタッチ・まいどくん記念撮影・まいどくん人形プレゼントが付いた「まいどくんシート」。

大阪エヴェッサ賞品イメージ

「神戸ストークス」は、観戦ペアチケット+サイン入りベースボールシャツ、「滋賀レイクス」は、観戦ペアチケット+サイン入りユニフォーム、「トライフープ岡山」は、観戦ペアチケット+サイン入りグッズを用意する。

神戸ストークス賞品イメージ

滋賀レイクス賞品イメージ

トライフープ岡山賞品イメージ

「レッドハリケーンズ大阪」は、観戦ペアチケット+グリーティングなどを用意する。