大東建託は2026年11月4日、「いい部屋ネット 街の幸福度&住み続けたい街ランキング2026＜福井県版＞」を発表した。調査は2020～2026年に実施し、福井県在住の20歳以上の男女4,493人を対象に、インターネット経由で調査票を配布・回収。2022～2026年の回答を中心に、一部の自治体では回答者数が50人に満たない場合、2021年・2020年の回答も加えて集計している。

いい部屋ネット 街の幸福度&住み続けたい街ランキング2026＜福井県版＞

街の幸福度1位は2年連続で大飯郡おおい町、2位は南条郡南越前町

「街の幸福度ランキング2026＜福井県版＞」では、大飯郡おおい町が2年連続で1位となった。2位も前年と同じ南条郡南越前町で、3位には前年4位から順位を上げた丹生郡越前町がランクインした。

トップ8では、鯖江市が前年から順位を上げて8位に入った。なお、鯖江市は前年、偏差値が50未満だったため順位が公表されていなかった。

住み続けたい街1位は3年連続で丹生郡越前町

「住み続けたい街ランキング2026＜福井県版＞」では、丹生郡越前町が3年連続で1位に輝いた。2位は坂井市、3位は大野市となった。

また、トップ10には大飯郡おおい町が9位、勝山市が10位にランクイン。いずれも前年は偏差値が50未満だったため、順位は公表されていなかった。

勝山市は「街に愛着がある」で2位に

街の幸福度と住み続けたい街のトップ5に加え、各種ランキングの順位も発表された。TOP5ランク外のトピックスでは、勝山市が「街に愛着がある」で2位となっている。

街の幸福度&住み続けたい街ランキング＜TOP5＞ & 各種ランキング順位

なお、街の幸福度は「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という質問に対し、1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価。その平均値を10倍し、100点満点に換算してランキングを作成した。

住み続けたい街は「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という質問に対し、「そう思う」100点、「どちらかと言えばそう思う」75点、「どちらでもない」50点、「どちらかと言えばそう思わない」25点、「そう思わない」0点の5段階で評価し、平均値をもとに順位を決定している。「街に誇りがある」「街に愛着がある」も同様の方法で集計した。

幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されている場合は、偏差値50未満を示す。また、住みここち・住みたいの順位は、ウェブサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降は「-」としている。