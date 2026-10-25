大東建託は2026年10月21日、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜岩手県版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜岩手県版＞」を発表した。調査は2020年～2026年、岩手県在住の20歳以上の男女計7,142人を対象に、インターネット調査で行われた。一部の自治体では2021年・2020年の回答を加えている。

いい部屋ネット 街の幸福度・住み続けたい街ランキング2026＜岩手県版＞

街の幸福度1位は釜石市、昨年3位から上昇

「街の幸福度(自治体)ランキング2026」の1位は釜石市で、昨年の3位から順位を上げた。2位は盛岡市で、「住みここち」をはじめとする4つのランキングで1位となっている。3位は昨年4位から順位を上げた滝沢市だった。

「街の幸福度」は2022年～2026年の5年分の回答をもとに集計。一部の自治体では、回答者数が規定の50人に満たない場合、2021年の回答を、さらに必要に応じて2020年の回答を加えている。

偏差値は評点の平均値が50になるように正規化したもので、評点が平均値からどの程度離れているかを示す。同じ偏差値でも、小数点以下の数値によって順位が異なる場合がある。

住み続けたい街1位は盛岡市、4年連続で首位

「住み続けたい街(自治体)ランキング2026」の1位は盛岡市で、4年連続の首位となった。盛岡市は唯一、偏差値70台の高い評価を得ている。2位は昨年3位から順位を上げた紫波郡紫波町、3位は昨年5位から順位を上げた滝沢市だった。

そのほかトップ10には、4位の九戸郡洋野町、8位の大船渡市、9位の宮古市、10位の花巻市がランクイン。大船渡市、宮古市、花巻市は昨年、偏差値50未満のため順位が公表されていなかった。

「住み続けたい街」は2022年～2026年の5年分の回答をもとに集計。一部の自治体では、回答者数が規定の50人に満たない場合、2021年の回答を、さらに必要に応じて2020年の回答を加えている。

大船渡市は「街に愛着がある」で3位

TOP5以外のトピックスとして、大船渡市が「街に愛着がある」ランキングで3位となった。

「街の幸福度」は、現在の幸福度について「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」と尋ね、1点(非常に不幸)～10点(非常に幸福)の10段階で評価。回答の平均値を10倍して100点満点に換算し、ランキングを作成した。

「住み続けたい街」は、今住んでいる街にずっと住んでいたいと思うかを、「そう思う」100点、「どちらかと言えばそう思う」75点、「どちらでもない」50点、「どちらかと言えばそう思わない」25点、「そう思わない」0点の5段階で評価し、回答の平均値から順位を作成。「街に誇りがある」「街に愛着がある」も同様の方法で集計している。

幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの各ランキングで「-」と表示されている場合は、偏差値50未満を意味する。また、「住みここち」「住みたい」の順位は、ウェブサイトで発表している順位まで掲載し、それ以降は「-」と表示している。