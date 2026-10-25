大東建託は2026年10月21日、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜山形県版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜山形県版＞」を発表した。調査は2020年～2026年、山形県在住の20歳以上の男女6,451人を対象に、インターネット調査で行われた。一部の自治体では回答者数が規定に満たない場合に2021年・2020年の回答を加えている。

いい部屋ネット 街の幸福度・住み続けたい街ランキング2026＜山形県版＞

街の幸福度1位は天童市、3年連続で首位

「街の幸福度(自治体)ランキング2026」の1位は天童市で、3年連続の首位となった。

2位は昨年から順位を上げた東置賜郡高畠町、3位は東根市だった。東根市は「住みここち」でも1位の評価を得ている。トップ10では、8位の東置賜郡川西町と10位の上山市が昨年から順位を上げてランクイン。いずれも昨年は偏差値50未満のため順位が公表されていなかった。トップ10のうち5自治体を郡部の町が占めた。

「街の幸福度」は2022年～2026年の5年分の回答をもとに集計。一部の自治体では、回答者数が規定の50人に満たない場合、2021年の回答を、さらに必要に応じて2020年の回答を加えている。

偏差値は評点の平均値が50になるよう正規化したもので、評点が平均値からどの程度離れているかを示す。同じ偏差値でも、小数点以下の数値によって順位が異なる場合がある。

住み続けたい街1位も天童市、3年連続で首位

「住み続けたい街(自治体)ランキング2026」の1位も天童市で、3年連続の首位となった。

2位は昨年の5位から順位を上げた東田川郡庄内町、3位は西置賜郡白鷹町。いずれも郡部に属する町だった。トップ10では、東村山郡中山町が10位に初登場。昨年は累計回答者数が50人未満だったため、ランキングの集計対象外となっていた。

「住み続けたい街」は2022年～2026年の5年分の回答をもとに集計。一部の自治体では、回答者数が規定の50人に満たない場合、2021年の回答を、さらに必要に応じて2020年の回答を加えている。

幸福度・住み続けたい街ともに天童市が1位

「街の幸福度」と「住み続けたい街」の両ランキングで、天童市が3年連続で1位となった。

ランキングの評点は、「街の幸福度」では現在の幸福度を1点(非常に不幸)～10点(非常に幸福)の10段階で評価し、回答の平均値を10倍して100点満点に換算。「住み続けたい街」では、今住んでいる街にずっと住んでいたいと思うかを、「そう思う」100点、「どちらかと言えばそう思う」75点、「どちらでもない」50点、「どちらかと言えばそう思わない」25点、「そう思わない」0点の5段階で評価し、回答の平均値から順位を作成した。「街に誇りがある」「街に愛着がある」も同様の方法で集計している。

なお、幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの各ランキングで「-」と表示されている場合は、偏差値50未満を意味する。また、「住みここち」「住みたい」の順位は、ウェブサイトで発表している順位まで掲載し、それ以降は「-」と表示している。