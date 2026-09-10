コメダは9月16日から、「大切なひとと一緒にくつろごう」をテーマとしたキャンペーンを実施する。コメダ初となる、メッセージを書き込める「11枚綴りコーヒーチケット」を数量限定で販売するほか、非売品のソファーやテーブルが当たるキャンペーンなど、4つの企画を展開するという。

11枚綴りコーヒーチケット

9枚綴りと同価格で11枚綴りコーヒーチケットを販売

期間中は、通年販売している9枚綴りのコーヒーチケットと同価格で、2枚多い「11枚綴りのコーヒーチケット」(3,500円～5,500円)を数量限定で販売する。チケットにはコメダンディとくつろぐまが描かれ、1枚目はメッセージを書き込める特別なデザインとなっている。家族や友人と一緒に過ごす時間だけでなく、大切なひとを想いながら過ごす時間にも利用できるという。

販売期間は9月16日から9月30日まで。販売価格は店舗によって異なり、全国のコメダ珈琲店で販売する。

想いを添えて贈る 11枚綴りコーヒーチケット

なお、「コメダ和喫茶 おかげ庵」でもメッセージ欄付きの「11枚綴りドリンクチケット」を販売する。販売期間は9月16日から9月30日までで、有効期限は2027年2月28日まで。全国のおかげ庵で販売する。

コメダ和喫茶 おかげ庵「11枚綴りドリンクチケット」

To Youくつろぎキャンペーンも実施

「To Youくつろぎキャンペーン」では、非売品のソファーとテーブルが当たるSNSプレゼントキャンペーンや、KOMECAのポイント還元率アップ、限定デザインのシェニール織ハンカチの販売を実施する。

コメダ珈琲店公式Xでは、公式アカウントをフォローし、指定投稿をリポストした人を対象に、3日連続でプレゼントキャンペーンを実施する。最終日には、コメダ珈琲店で実際に使用しているものと同じ非売品のソファーとテーブルをセットにした「おうちコメダセット」が登場。抽選で3名にプレゼントし、当選者の自宅までコメダスタッフが直接届け、設置するという。

また、チャージ式プリペイドカード「KOMECA」では、キャンペーン期間中のポイント還元率を通常の1%から5%に引き上げる。期間中にKOMECAで支払うと、利用金額に応じて5%分のコメカポイントが付与される。実施期間は9月16日から9月30日までで、全国のコメダグループのKOMECA取扱店舗が対象となる。

対象ブランドは、コメダ珈琲店、おかげ庵、KOMEDA is □、BAKERY ADEMOK、大餡吉日、ジェリコ堂、おむすび 米屋の太郎。

さらに、コメダ公式オンラインショップ「コメクション」では、“くつろぎ”の日にちなんだ新柄の「シェニール織ハンカチ」(1,900円)を数量限定で販売する。コメダ珈琲店の店舗外観をモチーフにしたデザインで、9月16日10時から販売を開始する。