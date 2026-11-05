シンガーソングライター・キタニタツヤと通信カラオケ・JOYSOUNDのコラボキャンペーンが、4日からスタートした。同日発売された2枚のオリジナルアルバム『DEKAI』『PURE』のリリースを記念したもので、対象楽曲を歌うと抽選で計55人にオリジナルうちわがプレゼントされる。

キタニタツヤ×JOYSOUND コラボキャンペーン

『DEKAI』『PURE』収録曲を歌ってオリジナルグッズをプレゼント

今回の「キタニタツヤ×JOYSOUNDコラボキャンペーン」は、全国の対象カラオケ店舗に加え、スマートフォン向けカラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」からも参加できる。

カラオケ店舗から参加する場合は、最新機種「JOYSOUND X1」などの対象機種を導入した店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使用。「めんどくせいな」をはじめとするアルバム『DEKAI』『PURE』の収録楽曲を選曲すると、スマートフォンに表示されるスピードくじに挑戦できる。

参加者の中から抽選で50人に、「キタニタツヤ×JOYSOUND オリジナルうちわ」をプレゼント。賞品は『DEKAI』『PURE』それぞれのデザインを使用した2本セットとなる。

スピードくじには1曲につき1日1回挑戦でき、キャンペーン期間中は繰り返し応募可能。当選は1人につき1回のみ有効となる。

自宅からも参加可能 12月31日まで実施

一方、自宅などから参加する場合は、スマートフォンアプリ「分析採点JOYSOUND」で課題曲を歌唱。採点結果画面のシェア機能を利用し、JOYSOUND公式Xアカウント(@JOYSOUND_PR)をフォローした上で、ハッシュタグ「#キタニタツヤ」「#分析採点JOYSOUND」を付けて投稿すると応募が完了する。

こちらは応募者の中から抽選で5人に、カラオケ店舗と同じオリジナルうちわ2本セットがプレゼントされる。

キタニは、ボカロP「こんにちは谷田さん」としての活動を経て、シンガーソングライターとして活躍。数々のアニメタイアップ曲や楽曲提供などでも知られる。

12月からは名古屋、横浜、神戸を巡るワンマンアリーナツアー「DEKAI / PURE」の開催も決定しており、精力的な音楽活動を展開している。

今回のキャンペーンは12月31日23時59分まで実施。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」で、課題曲などの詳細は特設ページで確認できる。