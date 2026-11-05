ゴンチャジャパンは11月13日12時より、新年限定の福袋「Gong cha original HAPPINESS BAG 2027(ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2027)」を、My Gong cha オンラインにて発売する。

Gong cha original HAPPINESS BAG 2027

今回の福袋には、過去最多のアイテムを詰め合わせた。A4サイズも入る厚手の生地を使用したオリジナルトートバッグに、「景徳鎮産 茶こし付きマグカップ(1個)」「TEACRAFT ティーバッグアソート(5包)」「阿里山ウーロンティー 茶葉(20g)」「ゴンチャム めじるしチャーム(ランダム1種)」「My Gong cha デジタルドリンクTicket(6枚)」が入っている。

「景徳鎮産 茶こし付きマグカップ」は、中国を代表する陶磁器の名産地、景徳鎮産の上質なマグカップ。ティーバッグは、「ストロベリー＆ローズ ダージリン(2包)」「マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍(2包)」に、HAPPINESS BAG限定の「ライチ香るジャスミン【福袋限定】(1包)」を用意する。

景徳鎮産 茶こし付きマグカップ

高級台湾茶として名高い「阿里山ウーロンティー茶葉」は、茶こし付きマグカップで淹れるのにぴったり。5～6杯分の茶葉が入っている。

阿里山ウーロンティー茶葉

ゴンチャオリジナルキャラクター「ゴンチャム」のめじるしチャームは、全5種からランダムに封入。モバイルオーダーなどでも利用可能で約6,000円相当となるデジタルドリンクTicket(6枚)もセットにした。

価格は7,500円(送料込)。11月10日12時～11月11日 23時59分までMy Gong cha LEGEND／AMBASSADOR向けの先行販売も実施。11月13日12時～11月26日 23時59分まで一般販売を行う。商品は2027年1月1日より順次配送する。