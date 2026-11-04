JR貨物は4日、JR東日本栃木事業本部と連携し、宇都宮線(東北本線)宇都宮～黒磯間の開業140周年と黒磯機関区の開設140周年を記念した「貨物機関車プレミアム乗車体験＆撮影会」を12月12日に開催すると発表した。黒磯駅構内の電車留置線を会場に、電気機関車EF210形「ECO-POWER 桃太郎」の乗車体験と撮影会を実施する。

乗車体験では、EF210形に乗り込み、黒磯駅構内の電車留置線に設けた約80mの区間を3往復する。撮影会では、JR貨物とJR東日本の140周年記念ヘッドマークを取り付けた状態と、ヘッドマークを取り外した状態の両方でEF210形を撮影できる。乗車体験の参加者に限り、線路内からの撮影も可能となる。

イベントは3部制(第1部は10時から11時30分まで、第2部は11時30分から13時まで、第3部は14時から15時30分)で開催。各回6人、合計18人を募集する。参加費は1人1万4,000円。小学5年生以上を対象とし、未成年者が参加する場合、成人の付添者1人を必須とする。付添者は無料で撮影会に同行できるが、乗車体験には参加できない。

参加チケットは「JRE MALL チケット JR東日本栃木事業本部店」で11月13日10時から12月9日23時59分まで販売。定員に達し次第、販売を終了する。