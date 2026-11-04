Netflix映画『余命一年、男をかう』(11月5日より世界独占配信スタート)の配信直前プレミア試写会イベントが4日に都内で開催され、柴咲コウ、赤楚衛二、風間太樹監督、岡田惠和氏が登壇した。

  • 赤楚衛二

    赤楚衛二

赤楚衛二、鍋を購入して自炊するように「無水カレーばっかり作っちゃってる」

イベントでは、映画の内容にちなんで、最近自分へのご褒美で日常がパッと色づいた瞬間についてトークが繰り広げられた。

赤楚は「僕は調理器具ですかね。最近、鍋を買いまして」と明かし、「それで料理するとすごく楽しくて。結構、無水カレーばっかり作っちゃってるんですけど、本当にそれで、自炊なんてしてこなかったのにするようになって。一気に生活に彩りが出ましたね」と笑顔を見せた。

さらに、次に欲しいものを聞かれると、「今、鍋って言ったんですけど、ちょいちょい足してて。最近、チーズを削るやつとか買っちゃって」とニッコリ。「なんかおしゃれになりたいんでしょうね。おしゃれになりたいんだと思いました(笑)」と自己分析し、会場の笑いを誘った。

今後購入したいものについては「次、なんかミキサーみたいなのが欲しいですね」と話し、料理への関心が高まっている様子をうかがわせた。

風間太樹監督は大容量の冷蔵庫を購入

一方、風間監督は「僕は冷蔵庫ですね。大容量、しかも製氷機付き冷蔵庫」と回答。購入した理由について、「結構、ロケハンだったりロケに行った帰り、サービスエリアに寄るんです。そこで食べたいものがあった時に、ちょいちょいつまんでも、いろいろ買って帰ってしまう」と説明した。

続けて、「そういったものを自分で格納できる容量があると、自分の容量も増えたような、バックアップ的な気持ちにもなるんだなってことを、冷蔵庫を買ってみて思いましたね」と、冷蔵庫を新調したことで感じた変化を語ったが、他の登壇者たちの反応に不安げな表情。すると、赤楚は「冷蔵庫の広さは心の広さですね」と言い放ち、笑いを誘っていた。

  • 「冷蔵庫の広さは心の広さですね」と言い放って、恥ずかしそうに背中を向ける赤楚衛二。

    「冷蔵庫の広さは心の広さですね」と言い放って、恥ずかしそうに背中を向ける赤楚衛二。

Netflix映画『余命一年、男をかう』ストーリー

節約が趣味の独身女性・片倉唯(柴咲コウ)、40歳。恋愛、結婚はコスパが悪いのでパスして生きてきた。しかし、無料で受けたがん検診で、余命宣告を受ける。余命、あと一年。唯の胸に湧いたのは恐怖ではなく、不思議な解放感――「死ぬのなら、もう節約なんて必要ない」。

そんな唯の前に現れたワケありピンク頭のホスト・瀬名(赤楚衛二)。「お金、貸してくんないかな?」。突然の申し出に、72万円で瀬名を“買う”ことに。唯にとって人生初の “無駄遣い”の冒険が始まる。

野々村友紀子の夫・川谷修士が優しすぎる　旅行の行き先で修士は「北海道」を希望→野々村が「沖縄やんな?」と言うと…
松村沙友里、夫の両親に結婚前から何度も会いに行っていたワケ「私は…」
蒼井優は電気ケトルの調子が悪くなったときに…山里亮太が「結婚して良かった」と思った瞬間を明かし、取材現場が沸く「わー!」「すごい!」
まさに「職人芸」! “龍を継ぐもの”U-NEXT Pirates・仲林圭のスタンダードかつ美しいカンチャン選択をご覧あれ! 【Mリーグ10月30日(金)麻雀ch 1試合目 東城りお VS 内川幸太郎 VS 仲林圭 VS 逢川恵夢】
「榎木淳弥を笑わせろ選手権」に金田朋子・川島零士が挑戦! 金田の分析に「まずい…気に入られちゃった」
「いけー!!!」ファンも胸躍らせる、テンパイ勝負! TEAM雷電･黒沢咲の麻雀はやっぱり「面白いんです」!【Mリーグ10月20日(火)麻雀ch 1試合目】阿久津翔太 VS 黒沢咲 VS 石井一馬 VS 鈴木たろう
「まだ人間が勝るぜ」関智一と戸谷菊之介がAIとのお絵描き対決に挑戦 - 虫のおもちゃに絶叫する関に対して戸谷の反応は…
絶体絶命のピンチを乗り越えたその先には――渋谷ABEMAS・松本吉弘は突然のリーチをどうやってくぐり抜けるのか!?【Mリーグ10月16日(金)麻雀ch 2試合目】下石戟 VS 醍醐大 VS 本田朋広 VS 松本吉弘
浪川大輔、怒らない下野紘に思わず絶叫「やらかし大賞にもほどがある！」さらに"ガラケー"派・下野がついに機種変…!?
あまりにも高精度――! 目下3連勝中のウルトラデジタル麻雀マシーン 赤坂ドリブンズ・渡辺太が繰り出した「鋼鉄の倍満」【Mリーグ10月5日麻雀2ch1試合目 瑞原明奈 VS 佐野ひなこ VS 鈴木大介 VS 渡辺太】
「ヤンチャな貴公子」TEAM雷電・本田朋広が決めた“超オリジナル3索単騎” 【Mリーグ9月29日(火)麻雀ch 1試合目】鈴木優 VS 本田朋広 VS 永井孝典 VS 鈴木大介
炎上時代にブレーキ踏まずトークできる環境を――新番組『裏垢ウララカ』元フジ日置祐貴氏が“匿名”で引き出す本音と「ABEMAっ子」作り
関連画像をもっと見る