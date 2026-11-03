映画『ゴジラ-0.0』初日舞台挨拶が3日に都内で行われ、神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、田中美央、長澤まさみ、田中泯、吉岡秀隆、山崎貴監督が登壇。MCを荘口彰久が務めた。

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浜辺美波、映画『ゴジラ-0.0』公開初日を迎えた喜び

前作『ゴジラ-1.0』(23)で、大石典子役を演じた浜辺。冒頭の挨拶で、「(名字が大石から)名前が変わりましたが、前作に引き続き敷島典子役を演じさせていただきました」と自己紹介し、「私も本日の公開初日をずっと楽しみにしていました」と笑顔を見せ、「街を歩いていると、ゴジラを楽しみにしてくださっているんだろうなっていう方がちらほらいらっしゃって、すごくうれしかったです」と、公開前から作品への期待を感じていたことを明かした。

今作で典子が物語の鍵を握る存在になっていることについて聞かれると、浜辺は「続編が作られるってなっても、典子は出ないと思っていたので」と告白。「これこれで、その後に典子はこうなりました、みたいなナレーションで処理されるぐらいかな」と想像していたという。

しかし、「まさかちゃんと、こんなにも出演できる。そして、『-1.0』を観てた時に、なんだか黒いのが首にうじゃうじゃしてるなと思っていたら、そこがまさかキーになって」「前作よりも出演時間が長いという。すごくありがたい話で、とても感謝しております」と驚きを口に。また、前作では物語の途中で典子の登場シーンが少なくなったことにも触れ、「今回はしっかりと出させていただいて、本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。

浜辺美波、撮影現場で初めて経験したことは?

また、今作の撮影現場で初めて経験したことについて聞かれると、浜辺は「私は明子ちゃんっていう連れ子の女の子がいたと思うんですけど、あの子とずっと撮影が一緒だったので」と切り出し、「こんなにも自分からずっと質問してた会話は初めてだったかなって思います」としみじみと語る。

その内容を「『おはよう、朝何食べたの?』から始まり、『お菓子何が好きなの?』とか。友達の話をしてくれて、『え、それ誰? この友達?』とか、はてなをすごく会話で使ってたなって思いました」と説明し、「すごくコミュニケーションも取れるようになって、人見知りせずにお話をしてくれる子だったので」と語る一方、「ただね、世代が違いすぎて、あんまり話が合わなくて」「楽しいんですけど、『それ誰? それ何のキャラ? それ何?』みたいな、はてなが多すぎて。学びがでもその分多かったです」と笑顔で振り返っていた。

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