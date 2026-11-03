映画『ゴジラ-0.0』初日舞台挨拶が3日に都内で行われ、神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、田中美央、長澤まさみ、田中泯、吉岡秀隆、山崎貴監督が登壇。MCを荘口彰久が務めた。

山田裕貴

山田裕貴、映画『ゴジラ-0.0』公開初日の盛り上がりに驚き

冒頭の挨拶で、前作から続投の水島四郎役を演じた山田は「本当になんか、みんなで楽しみにしていた初日というか」と切り出し、「自分で映画館の情報を調べて、『うわ、満席、満席、満席!』みたいな」と劇場の予約状況を確認していたことを明かした。

さらに、「テレビつけたらゴジラのことやってる、SNS開いたらゴジラのこと。僕のアルゴリズムがもう全部、多分ゴジラになってるのかっていうぐらい」と話し、「本当にゴジラ一色だなって。ちょっと感じたことのない盛り上がりを感じています」と驚きを口にした。

そして、「それも本当に朝から観てくださった皆さんのおかげだと思いますので、今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします」と呼びかけた。

山田裕貴、水島役を通して届けたかった思い

今作での水島について聞かれると、「本当に観てもらった皆さんには分かると思うんですけど、最後の最後になんかこう……この『ゴジラ』、ゴジラというタイトルがついてますけど、ゴジラファンの皆さんだけじゃなくて、親であって子を思う気持ちとか、いろんな要素が詰まってる映画だなと思ってて、ぜひたくさんの人に観ていただきたい」と語った。

また、「本当にいろんなメッセージが詰まっているというか、負けてしまった歴史とか、そういったところ全部含めて」「敷島にかける言葉である言葉は、本当にシンプルな言葉を言ってたんですけど」と続け、水島が敷島にかける言葉について言及。

「ちょっと邪念というか、邪心だったらよくないんですけど、演じてる時は敷島だけを思って言ってるじゃないですか」「これ、この言葉、映画館に来てる一人ひとりの人に、人類に対して、水島が言えてたらいいなっていうふうに思って言わせてもらった」と明かした。

続けて、「そこまでちゃんと皆さんの心に届いたかどうかわかんないですけど、そういったことを背負える映画であると思ったし、それを水島に背負わせてくれるんだっていう監督の愛も感じました」と語り、「僕は全ての人に、敷島にかけた言葉ではあるけど、全ての人に届けって思いながら、あのシーンをやらせてもらいました」と思いを伝えた。

山田裕貴、VFX撮影で感じた自身の変化

また、今回の撮影で初めて経験したことについて質問が寄せられると、山田は「皆さんお分かりだと思うんですけど、ゴジラっていないんですね」「VFXっていうすごい技術……ごめんなさい。もし夢を壊してたらごめんなさい」と謝りつつ、「映画という中でゴジラはVFXというもので作られている」と説明。

そして、「(前作)それを1回体感してるから、『-0.0』の時に、要は『この辺にいます』とか、そういう感覚を前に体感してるから、ちょっと慣れてるかもしれないみたいな。『あ、ここですね』みたいな」と、前作の経験が生きたという。

続けて、「自分の中の想像力で、いろんなものを埋められるようになったという初めての体験」「VFXに順応してきたという」とまとめ、最後には「ゴジラいないとか言ってすいません」と再び謝り、笑いを誘っていた。