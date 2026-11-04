ヤマハ発動機は2027年2月より、スポーツボート「255 FSH Sport H」「275SD」「255XD」「AR250」「AR205」の2027年モデルを順次発売する。

ヤマハ発動機「255 FSH Sport H」

今回新たに導入される「255 FSH Sport H」は、本格的なフィッシング性能とスポーツボートならではの爽快な走行性能を融合した新型センターコンソールモデル。センターコンソールレイアウトによる広々としたデッキスペースに加え、ロッドホルダーやライブウェルなど充実したフィッシング装備を採用。

また、スポーツボートとして初めてヘルムマスターEXのジョイスティックコントロールを搭載し、前後進や横移動、その場旋回などの操作を直感的に行うことができ、離着岸時や低速域においても優れた操船性を発揮するなど、フィッシングからクルージング、マリンアクティビティまで幅広い用途に対応し、スポーツボートの新たな価値を創出するモデルとなっている。メーカー希望小売価格は2,575万6,742円。

また、新たにラインアップへ加わる「AR205」は、コンパクトな20フィートボディに高出力1.8L SVHO(スーパーチャージャー付き)エンジンを搭載。優れた加速性能とスポーティな走りを実現しながら、扱いやすいサイズ感によりボートエントリー層にも最適なモデルで、家族や仲間とのクルージングや各種マリンレジャーを気軽に楽しめる一艇となっている。メーカー希望小売価格は1,242万7,525円。

このほか、プレミアムな居住空間と優れた走行性能を両立するフラッグシップモデル「275SD」(メーカー希望小売価格3,900万3,712円)、電動ウェイクブースターと、従来モデルより容量を拡大したウォーターバラストシステムを採用したウェイクスポーツ専用モデル「255XD」(同2,792万8,318円)、1.9Lハイアウトプットエンジンを2基搭載し、力強い加速性能と優れた運動性を実現した多目的スポーツボート「AR250」(同1,802万8,318円)もラインアップされている。