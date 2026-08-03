「競馬」と聞くと、「ギャンブル」や「シニア層の趣味」というようなイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし、「賭ける」だけではなく多種多様な楽しみ方があり、若年層や女性の間で「大人の趣味」として人気になっているのはご存知でしょうか?

【参加無料】大人の趣味に「競馬」を選んでみませんか? 初心者向けの競馬教室を開催!

有馬記念の開催場でもある船橋市のJRA中山競馬場は、競馬を楽しむ場所としてはもちろん、多彩なグルメやイベントが堪能できる休日のレジャー施設としても親しまれ、これまでの競馬場のイメージを覆すような空間を満喫できるスポットとなっています。

昨年も中山競馬場で大好評だった『初心者向け競馬教室』を今年も開催! 貴重な体験に、無料でご招待いたします。

※内容は当日の天候、その他のイベント実施等の理由により変更する場合がございます。

本イベントでは、馬を愛する競馬ライターによる競馬講座を実施。競馬の楽しみ方からレースの予想方法、さらにレース前のパドックでの馬の見方などを解説。自由に散策できるフリータイムもあるので、競馬場を思う存分楽しめます。

中山競馬場のウイナーズサークル

中山競馬場のパドック

秋季『初心者向け競馬教室』は、9月に全3日間の開催。詳細は以下をご覧ください。

開催日程

2026年9月6日(日)10:00～17:00【女性限定回】9月13日(日)10:00～17:00【通常回】9月20日(日)10:00～17:00【女性限定回】※集合時間は全日程9:40※各回ゲスト講師参加

定員

各回30名 ※1組4名様までご応募いただけます

会場

〒273-0037 千葉県船橋市古作1-1-1中山競馬場 ゴンドラ階イベントルーム＜アクセス＞JR武蔵野線「船橋法典駅」から専用地下道にて徒歩約10分JR武蔵野線・総武線「西船橋駅」からバス約15分、徒歩約30分京成線「東中山駅」からバス約10分、徒歩約20分アクセス詳細は

参加費

無料ただし馬券購入費等は自己負担となります。(馬券は100円～購入可能!)

注意事項

20歳未満の方はご参加いただけませんので、応募はご遠慮ください。

お子様の同伴はご遠慮ください。 特別ゲスト 9月6日(日) 女性限定回

【フリーアナウンサー】秋田奈津子 さん グリーンチャンネル「トラックマンTV」などの競馬番組キャスターを務めるほか、JRA・地方競馬イベントに数多く出演。近年は競馬のYouTubeに出演するなど活躍中。

趣味は競馬観戦。

9月13日(日) 通常回

【女優、タレント】天野麻菜 さん 1994年生まれ、大阪府出身。

2018年にボクシングのリングガールに抜擢され、翌年のタイトルマッチで涙を流したことから“涙のリングガール”として一躍話題に!

近年は女優業をはじめ、競馬などのイベントにも多数出演

9月20日(日) 女性限定回

【フリーアナウンサー】梅澤真理子 さん グリーンチャンネル「中央競馬全レース中継（土曜）」など競馬番組キャスターを務めるほか、ＪＲＡ・地方競馬イベントのＭＣとして活躍中。競馬ファンに支持される人気キャスター。

タイムスケジュール

10:00 講義開始(基本講座・購入体験)

11:50 昼食・休憩

12:50 ゲストトーク・場内見学

14:15 講義再開

16:15 場内ツアー

17:00 解散

9:40 集合10:00 講義開始(基本講座・購入体験)11:50 昼食・休憩12:50 ゲストトーク・場内見学14:15 講義再開16:15 場内ツアー17:00 解散 ※全日程共通

※当日の状況により、変動する可能性があります

※全日程共通※当日の状況により、変動する可能性があります お申し込み 以下の応募フォームよりお申し込みください。

抽選で各回30名様をご招待させていただきます。

詳細は応募フォームの【応募に関する注意事項】をご確認ください。

参加費無料! 『初心者向け競馬教室』のお申し込みはこちら お問合せ 『中山競馬場 初心者向け競馬教室』事務局

メール：seminar@nrc2026.info

※8月3日(月)～9月20日(日) 10:00～18:00 (土日祝を除く) ＊ ＊ ＊ ◎馬券は20歳になってから ほどよく楽しむ大人の遊び

◎競馬場・ウインズへは電車・バスで

◎馬券は正規の窓口で



[PR]提供：JRA日本中央競馬会