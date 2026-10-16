ライブや舞台、スポーツ観戦など、大好きな推しに会いに行く「推し活遠征」。待ちに待った一日だからこそ、準備している時間さえも心が躍ります。

その一方で、「みんなは年に何回くらい遠征している？」「費用はどれくらいかかる？」と、ほかの人の遠征事情が気になることもありますよね。

そこで今回は、推し活遠征の経験者424人にアンケートを実施！遠征の頻度や費用、ホテル選びで大切にしていること、終演後の過ごし方まで、遠征民のリアルを調査しました。

【アンケート調査概要】

推し活遠征とホテル利用に関するアンケート(PR)

調査手法：インターネット調査

調査時期：2026年9月

調査対象：20～40代、男女

調査数：424人



みんなは年に何回行く？遠征民のリアルをデータで紹介！

推し活遠征とひと口にいっても、そのスタイルは人それぞれ。まずは、遠征の回数や費用を見ていきましょう。

Q. 年間の遠征回数は？

年間の遠征回数で最も多かったのは、「1回」の44.6％。次いで「2～3回」が35.1％となりました。

一方で、「10回以上」と答えた人も8.3％。年に一度の特別なイベントとして楽しむ人もいれば、推しを追いかけて各地へ足を運ぶ人もいます。推し活遠征のスタイルは、まさに人それぞれです。

Q. 1回あたりの費用は？

1回あたりの遠征費用は、「1万円～2万円未満」が23.3％で最多。「2万円～3万円未満」が20.0％、「3万円～5万円未満」が18.9％と続きました。

遠征では、交通費や宿泊費に加え、チケット代やグッズ代、現地での食事代などもかかります。なかには「10万円以上」と答えた人も。遠征先や交通手段によって、必要な金額には大きな幅があることがうかがえます。

Q. 日帰り派？宿泊派？

日帰り派は約6割、宿泊派は約3割という結果に。「半々程度」の回答も少なくなく、会場までの距離や終演時間、その後の予定に合わせて、日帰りと宿泊を上手に使い分けている人が多いようです。

なぜホテルに泊まる？遠征民の宿泊事情をチェック

チケット代や交通費、グッズ代など、何かとお金がかかる推し活。それでもホテルを利用する人がいるのは、推しとの大切な時間を、最後まで心地よく楽しみたいからかもしれません。

ここからは、遠征民がホテルに泊まる理由や、宿泊先を選ぶときに重視するポイントを見ていきましょう。

Q. ホテルを利用する理由は？

最も多かったのは、「終電を気にせず楽しみたい」の18.8％。次いで「翌日も観光や推し活を楽しみたい」が18.2％、「会場近くに泊まりたい」が17.0％となりました。

ほかに、「ライブや舞台などの余韻を楽しみたい」「友人と感想を語り合いたい」と答えた人も。ホテルは身体を休めるだけでなく、推し活の続きを楽しむための場所にもなっているようです。

Q. ホテル選びで重視するポイントは？

ホテル選びで最も重視されていたのは、「宿泊料金」の20.0％。「会場からのアクセス」が18.9％、「駅からの近さ」が14.4％と続きました。

予算はもちろん、イベント後の負担を減らせる立地も大切なポイントです。そのほか、「客室の快適さ」や「チェックイン・チェックアウト時間」「荷物預かりの有無」なども選ばれました。

推し活を思い切り楽しむには、イベント当日だけでなく、その前後を快適に過ごせるホテル選びも欠かせないようです。

「もっと早く準備すればよかった！」遠征経験者の失敗談

楽しい思い出が多い推し活遠征ですが、ときには思わぬアクシデントに見舞われることも……。ここからは、遠征経験者が明かした“失敗談”をご紹介します。

Case 1. ホテル探しを始めたときには、すでに満室……

・ホテルの予約を遅れてしまい、会場近くは満室。遠いホテルになってしまった

・大型連休中で２か月前でもホテルの空室がなく、車で1時間ほどかかる場所しか予約できなかった

大きなイベントと連休が重なる日は、早い段階からホテルが埋まることも。宿泊する可能性がある場合は、早めに探し始めておくと安心です。

Case 2. 駅から遠くて移動が大変……

・土地勘がなく、駅近くのホテルを選んだつもりだったが、実際は駅から遠く、荷物をもって移動するのが大変だった

・会場からも駅からも遠かったので、移動だけで疲労困憊に。翌日まで疲れが残った

慣れない土地では、最寄り駅からの距離だけでなく、会場からホテルまでのルートや乗り換え回数も確認したいところ。イベント後の混雑も想定し、無理なく移動できるホテルを選びましょう。

Case 3. 終演後、予想外の混雑で……

・終演後の規制退場を忘れていて、予約していた夜行バスの出発時間に間に合わなかった

・少し遠くのホテルを予約したため早めに会場に向かうも、交通状況や入退場の時間が予想以上にかかり、かなり焦った

イベントが終わっても、すぐに会場を出られるとは限りません。規制退場や駅の混雑も考え、帰りの交通手段や移動時間には余裕を持たせておきましょう。

推し活が終わったあと、みんなは何してる？

ステージの幕が下りても、推し活はまだ終わりません。胸いっぱいの感動を抱えたまま、みんなは“その後の時間”をどう楽しんでいるのでしょうか？

Q. イベント終演後の過ごし方は？

最も多かったのは、「ホテルでゆっくり過ごす」の15.6％。続いて「友人や同行者と感想を語り合う」が14.7％、「購入したグッズを整理・撮影する」が13.6％となりました。

ほかにも、写真や動画を見返したり、翌日に観光や聖地巡礼を楽しんだりと、会場を出たあともそれぞれの形で推し活を満喫しているようです。

Q. イベント終演後、ホテルではどう過ごしてる？

ホテルでの過ごし方は、「ゆっくり休んで疲れを取る」が19.1％で最多。「余韻に浸りながら過ごす」も17.4％に上りました。

購入したグッズを並べて眺めたり、写真や動画を見返したり。楽しかった場面を思い出しながら、友人と感想を語り合う時間も、推し活遠征ならではの楽しみです。

ホテルは身体を休める場所であると同時に、その日の感動を誰にも急かされず、ゆっくりとかみしめる場所にもなっています。

推し活遠征は、イベント前後まで含めて楽しもう！

今回のアンケートから、ホテルは移動や休息だけでなく、終演後の余韻や翌日の推し活を楽しむための拠点にもなっていることが分かりました。

推しに会えた喜びを胸に、グッズを眺めたり、写真を見返したり、友人と感想を語り合ったり。イベントが終わったあとの時間まで満喫できれば、遠征の思い出はもっと特別なものになるかもしれません。

宿泊する場合は、チケットや交通手段とあわせてホテルも早めに検討し、自分の予算や楽しみ方に合った遠征プランを立ててみてくださいね！

[PR]提供：JR西日本ヴィアインホテルズ