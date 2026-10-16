待ちに待ったライブや舞台、スポーツ観戦。推しに会えた高揚感は、終演したからといって、すぐに消えるものではありません。

友人と感想を語り合ったり、SNSに思いをつづったり、手に入れたグッズを眺めたり。せっかくの推し活遠征なら、イベントだけでなく、そのあとの余韻や翌日の時間まで大切にしたいですよね。

そんな遠征の満足度を左右するのが、ホテル選びです。会場から戻りやすく、心地よく休めて、翌朝もゆっくり楽しめる。今回は、推し活遠征を最後まで満喫するためのホテル選びのポイントと、おすすめのホテルをご紹介します。

ライブ後の移動はなるべくラクに！駅近ホテルを選ぼう

終演後の駅や電車は、混雑することも少なくありません。ペンライトやうちわ、購入したグッズを抱えての長時間移動は、楽しかった一日の終わりには想像以上の負担になります。

だからこそ、ホテルを選ぶときは会場へのアクセスだけでなく、終演後にスムーズに戻れるかどうかも大切。駅から近ければ、移動の負担を抑え、そのぶん早く客室でくつろげます。

推しに会えた喜びを胸に、余韻が冷めないうちにホテルへ。そんな推し活遠征の宿泊先としておすすめしたいのが、「JR西日本ヴィアインホテルズ(以下、ヴィアイン)」です。

ヴィアインは、すべてのホテルが最寄り駅から徒歩5分圏内。東京や名古屋、大阪、博多など、推し活遠征の目的地になりやすい主要都市に展開しています。

また、チェックイン前やチェックアウト後には、荷物を預けることも可能。キャリーケースや着替えなどを預けておけば、グッズ購入や会場周辺の散策も身軽に楽しめます。一部のホテルには無料のセルフロッカーも設置されており、スタッフを介さず、自分のタイミングでスムーズに荷物を出し入れできます。

＼推し活に便利なヴィアインのホテル例！／

ヴィアインプライム札幌大通〈鈴蘭の湯〉 豊水すすきの駅から徒歩2分で、大和ハウス プレミストドームへも地下鉄で乗り換えなし。最上階には露天風呂付き大浴場も備えています。 ヴィアインプライム札幌大通〈鈴蘭の湯〉

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ヴィアイン飯田橋後楽園 東京ドームへのアクセスが良好。ライブ前後の移動負担を抑えたい人におすすめです。 ヴィアイン飯田橋後楽園

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ヴィアイン心斎橋 京セラドーム大阪へのアクセスがしやすく、大阪観光やグルメもあわせて楽しめます。 ヴィアイン心斎橋

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ヴィアインプライム大阪京橋〈水城の湯〉 JR京橋駅から徒歩2分で、大阪城ホールも徒歩圏内。最上階の露天風呂付き大浴場でゆったりくつろげます。 ヴィアインプライム大阪京橋〈水城の湯〉

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ヴィアイン名古屋新幹線口 バンテリンドーム ナゴヤ遠征の拠点に便利。名古屋名物も楽しめる朝食が魅力です。 ヴィアイン名古屋新幹線口

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ヴィアインプライム広島新幹線口〈紅葉の湯〉 広島駅近くの好立地で、MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島へのアクセスにも便利。大浴場「紅葉の湯」でイベント後の疲れをゆっくり癒やせます。 ヴィアインプライム広島新幹線口〈紅葉の湯〉について詳しくはこちら！

ヴィアイン博多口駅前 マリンメッセ福岡や福岡サンパレスへのアクセスが良好。遠征はもちろん、観光やグルメ巡りの拠点にも便利です。 ヴィアイン博多口駅前

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推し活は終演後も終わらない。“余韻時間”を楽しめる客室へ

ライブや舞台の感動は、終演した瞬間に途切れるものではありません。SNSに感想を投稿したり、友人と語り合ったり、購入したグッズを並べて眺めたり……。ホテルに戻ってからも、推し活はまだまだ続きます。

そんな余韻時間を楽しむためには、客室の居心地や設備も大切です。ヴィアインは、自宅のようにゆったりくつろげる空間づくりにこだわっているため、ライブ後もリラックスしながら、その日の思い出にじっくり浸れます。

また、ヴィアインはすべての客室に32型以上のスマートテレビが設置されているので、YouTubeなどの動画配信サービスをテレビ画面で楽しむことも。ライブ映像や推しの動画を流せば、客室が自分たちだけの「余韻会場」に早変わり。

HDMI端子を備えた客室もあり、スマートフォンやPCを接続する際にも便利です。また、ミラーリング対応のテレビなら、スマートフォンの画面を映して視聴することも可能です。

イベントを思い切り楽しんだあとは、身体の疲れもゆっくり癒したいもの。一部ホテルでは大浴場を利用できるため、広い湯船につかりながら、心も身体もリフレッシュできます。

さらに、ヴィアインでは、成分や香りにこだわったオリジナルのインバスアイテムを採用しています。着心地を追求したセパレートタイプのルームウェア※も用意されているため、「遠征先にシャンプーを持っていかなくてよい」「部屋着を持参せずに済む」といったメリットも。遠征の荷物を減らしながら、客室では肩の力を抜いてくつろげます。

※一部ワンピース型ルームウェアのホテルもあります。

遠征は翌朝もお楽しみ！朝食で一日を満喫

せっかく遠方まで足を運んだなら、イベントだけで帰るのはもったいない！翌日は推しゆかりのスポットを巡ったり、現地のグルメを楽しんだりと、帰る直前まで遠征先を満喫したいものですよね。そんな1日を元気にスタートするために、ホテルの朝食もチェックしておきたいポイントです。

ヴィアインでは、ホテルごとにこだわりの朝食を提供しています。

その土地の味を取り入れたメニューなど、宿泊先によって異なる朝食と出会えるのも魅力です。遠征先が変わるたびに、新しい朝の楽しみが待っています。

さらに、ヴィアインメンバーズクラブ会員かつ公式サイトから予約すれば、チェックアウト時刻を12時まで無料で延長できます。余韻に浸りながらゆっくり身支度を整えたい朝も、慌てる必要はありません。

遠征するほどおトク!?会員サービスも要チェック

全国各地へ遠征する機会が多い人には、「ヴィアインメンバーズクラブ」の活用もおすすめです。宿泊で貯まったポイントは、宿泊料金への充当や現金との交換に利用できるほか、7,000ポイントでシングル無料宿泊券への交換も可能！

さらに、会員限定価格をはじめ、アプリで利用できるクーポンや無料レイトチェックアウトなど、推し活遠征にうれしい特典もそろっています。遠征を重ねるたび、次の旅が少し楽しみになる。そんな会員サービスといえるでしょう。

推しに会えた喜びを、会場を出た瞬間だけのものにしないために。

次の推し活遠征では、移動のしやすさも、客室での余韻も、翌朝の時間も楽しめるヴィアインを、宿泊先の選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

JR西日本ヴィアインホテルズ

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ヴィアインメンバーズクラブ

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[PR]提供：JR西日本ヴィアインホテルズ