ヤマハ発動機、東海旅客鉄道、舞阪町観光協会および浜松・浜名湖ツーリズムビューローは10月1日、愛犬と一緒に浜名湖周辺のサイクリングを楽しめる「わんこと乗れるレンタサイクル」の実証事業を開始する。

「わんこと乗れるレンタサイクル」は、ヤマハ発動機の電動アシスト自転車「PAS Carigo」にオプションで ペットキャリーを搭載したレンタサイクルを、JR東海と舞阪町観光協会が連携して運営する「弁天島サイクルゲート」(JR弁天島駅徒歩3分)にて提供するもの。自転車の前部に設置した専用ケージに愛犬を乗せることで、利用者は愛犬の様子を見守りながら、浜名湖の玄関口の一つである弁天島を起点に、浜名湖エリアを周遊することができる。

浜名湖エリアは愛犬と一緒に利用できる飲食店や宿泊施設、観光スポットが多くあるエリア。愛犬連れ旅行者の新たな周遊手段としての有効性やニーズを検証するとともに、利用条件や案内方法、推奨ルートなどの運営面についても検証し、愛犬と安心して楽しめるサービスの構築につなげていくという。

実証期間は10月1日～12月27。利用時間は9時～16時までとなっており、料金は、わんこと乗れるE-ミニベロが4,500円/日、「3wayペットリュック」(オプション)が1,000円/日。利用日の前日15時までに、浜名湖サイクリングの予約サイトにて要予約。なお、専用ケージに収容できる4kg前後の小型犬を対象としている。