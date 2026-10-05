ヤマハ発動機販売が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」は10月1日より、ヤマハ バイクレンタル会員を対象にした「秋のレンタル大感謝キャンペーン」を開催している。
本キャンペーンでは、ヤマハ バイクレンタル全会員に、4時間以上のレンタルから利用可能な「秋のレンタル大感謝10%OFFクーポン」がプレゼントされる。
クーポン配布期間および利用期間ともに10月1日～12月25日までとなっており、クーポンは会員マイページに自動で付与される。なお、期間中に新規登録した会員も対象となる。
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