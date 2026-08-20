ヤマハモーターエンジニアリングはこのほど、ベビーカーの老舗企業・五十畑工業とともに「電動アシストお散歩カー」を開発。9月より、受注受付を開始する。

これまで消防業界向けに「電動アシストホースカー」を開発してきた同社は、培った技術を他の業界の現場課題解決にも拡げていけないかと考える中、人手不足が深刻化し、その業務負荷の軽減が求められている保育業界に注目。“かつて販売していた電動お散歩カーを再び世に届けたい”という想いを持つベビーカーの老舗企業・五十畑工業とタッグを組み、両社の技術を集結した「電動アシストお散歩カー」を開発するに至ったという。

五十畑工業のお散歩カーに搭載された電動アシストユニット

目指したのは、保育士と子供たちが安心して楽しく散歩ができる製品。災害時の避難や日々の移動を支える現場の声や苦労を軽減するべく、迅速な動きを重視した消防用電動アシストホースカーとは違い、保育現場で働く誰もが「簡単に操作できる」ことを追求した製品開発を実施。2年半にわたる保育士へのヒアリングを経て、現場の声を反映した試作車を6台製作した。

ブラッシュアップを繰り返し完成した最終試作品の試走は、立っているだけでも汗ばむ7月下旬、神奈川県横浜市保土ヶ谷区の「ゆめの樹保育園ほどがや」で行われた。園児が乗車した状態を想定し、試走するカートには約70kgの重りを搭載。園前の急な坂道でカートを試走した女性保育士は「自分の体と一体になって動いてくれて今までの10%くらいの力で動かすことができました。足腰の疲労がかなり軽減しそう」とさわやかな笑顔で感想を述べ、佐々木真由美施設長は、「保育園に何度も足を運んでいただき、私たちの声をしっかりとくみ取った製品を作っていただけました。使い勝手だけでなく、保育士や子どもたちの安心・安全にも配慮されていると感じています」とコメントしている。

本製品の正式名称は「避難車兼用電動アシストお散歩カー"てくてくスワニー」。9月より受注受付が開始される。