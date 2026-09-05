講談社は、月刊少年誌『月刊少年マガジン』2026年10月号を2026年9月4日(金)に発売。表紙・巻頭カラーは、超巨弾新連載となる『海皇紀 序伝 起』(川原正敏)が飾る。16年ぶりによみがえる、海と大地の壮大な物語に注目！センターカラーは『修羅の紋』と『白線と展転』となっている。

新連載情報

平成を代表する海洋冒険譚『海皇紀』、帰還!!!!!

これは──未だ記されずにいた“ファン・ガンマ・ビゼン”若き日の冒険──。

累計1700万部を突破した『海皇紀』の新シリーズ『海皇紀 序伝 起』が、9月4日(金)発売の「月刊少年マガジン10月号」(講談社刊)にて連載開始となった。第1話はこちらから。

【あらすじ】

伝説の海洋ファンタジー、帰還！

“海の一族”ファン・ガンマ・ビゼン。八番艦に乗り、海と大地を股にかけた彼には、語られていない冒険がもう一つ隠されていた。それは「ニホントウ」を継承する前の若き日、とある大陸を舞台にした壮大な試煉の旅であった──…。

新連載を記念して月マガ基地にて川原正敏関連作品が無料で読めるキャンペーンも実施されるので、こちらも注目したい。

【第1弾】『修羅の刻』

対象巻：1～4巻まで

キャンペーン期間：2026/08/28(金)～2026/09/10(木)

【第2弾】『海皇紀』

対象巻：1～4巻まで

キャンペーン期間：2026/09/04(金)～2026/09/17(木)

【第3弾】『修羅の紋 ムツさんはチョー強い？！』

対象巻：1～4巻まで

キャンペーン期間：2026/09/11(金)～2026/09/24(木)