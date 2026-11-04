100円寿司チェーンの「はま寿司」は11月4日より、「はま寿司のみなみまぐろ大とろとデカねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、脂がのったとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」が、お手頃価格の110円で登場。

また、香ばしく炙った脂のりの良いサーモンの豊かな風味を楽しめる「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」、4種類の北海道産チーズ(ゴーダ、チェダー、カマンベール、パルメザン)をジューシーなチキンと合わせたサクサク食感の「北海道産チーズのチキンフライ握り」、はま寿司で人気のえび天に白髪ねぎと“甘辛チリソース”をトッピングした「えび天握り(シャキシャキ葱チリソース)」が、いずれも176円で登場する。

さらに、噛むたびに口の中で旨みがあふれる「大判姿いか」や、旨みたっぷりでクリーミーな「真鱈白子軍艦」が、いずれも231円でラインアップ。

至福の一貫シリーズでは、引き締まった身と上品な甘みが特長の「鹿児島県産 大切り活〆平政」(319円)、大判で食べ応えのある牛タンを直火焼きで香ばしく仕上げた「直火焼き牛たん握り」(429円)を堪能することができる。

サイドメニューでは、筍や椎茸、アサリなど5種類の具材が入った茶碗蒸しを、中華風のあんで仕上げた「五目中華茶碗蒸し」(319円)、宮城県蔵王産の牛乳を贅沢に使った、コクがありとろけるような味わいのホワイトソースを包んだ「グラタンクリームコロッケ2個」(297円)が登場する。

※画像はイメージ。

※一部店舗では価格が異なる。

※一部商品は販売期間が異なる。

※商品はなくなり次第終了となる。