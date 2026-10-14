武蔵野うどん専門店「久兵衛屋」は10月14日より、「秋冬グランドメニュー」の提供を開始した。

看板商品の「肉つけ汁うどん」は、1991年の創業当時から久兵衛屋自慢の一品。国産豚バラ肉を100%使用したつけ汁は、煮干しや昆布でとった風味豊かな自家製出汁に、豚バラ肉の旨みが加わった奥深い味わいに。小麦の香り豊かな麺は、力強い食感と食べ応えが特長となっている。

今回の秋冬グランドメニューには、現在販売中の人気メニュー「揚げなすの肉つけ汁うどん」(並盛880円)がラインアップされるほか、多くの人に「肉つけ汁うどん」を豊かなバリエーションで楽しんでもらえるよう、新たに「炙りチーズ」と「柚子おろし」のトッピングを導入。さらに、わしわしとした食感の“武蔵野うどん”をぐつぐつ煮込んだ、寒い季節にぴったりな「肉鍋焼きうどん」も登場する。

炙りチーズ

2種のチーズを香ばしく炙り、チーズのコクと香りを引き出した「炙りチーズ」は、小麦の香り豊かな太くコシのあるうどんと合わさることで、よりまろやかで奥行きのある味わいに。特に「旨辛肉つけ汁」へのトッピングがおすすめで、煮干しや昆布で丁寧にとった出汁に国産豚バラとコチュジャンの旨みを加えた旨辛なつけ汁に、炙りの香ばしさとチーズのコクがプラスされ、辛みの中にも深みのある味わいを堪能することができる。

ラインアップは、「炙りチーズ肉つけ汁うどん」(並盛935円、中盛1,100円、大盛1,221円ほか)、「炙りチーズ旨辛肉つけ汁うどん」「炙りチーズ塩肉つけ汁うどん」(ともに並盛1,045円、中盛1,210円、大盛1,331円ほか)の3種類。

柚子おろし

「柚子おろし」は、「塩肉つけ汁」にトッピングするのがおすすめ。柚子胡椒がほんのり香る塩肉つけ汁に、柚子の清々しい香りがさらに合わさり、つけ汁の旨みを引き立てる。また、お好みのタイミングで別添えの柚子おろしを加えれば、柚子と大根おろしのさっぱりとした風味に。食べ応えのあるわしわしとした武蔵野うどんを、後味まですっきり爽やかに楽しむことができる。

ラインアップは、「柚子おろし肉つけ汁うどん」(並盛913円、中盛1,078円、大盛1,199円ほか)、「柚子おろし旨辛肉つけ汁うどん」「柚子おろし塩肉つけ汁うどん」(ともに並盛1,023円、中盛1,188円、大盛1,309円ほか)の3種類。

肉鍋焼きうどん

「肉鍋焼きうどん」は、国産豚バラ肉や武蔵野うどん、炒めて香りを引き立てた3種のきのこ(しいたけ、まいたけ、ぶなしめじ)を特製つゆで煮込み、温玉を添えた食べ応えのある一杯。ぐつぐつと煮込むことで、具材の旨みが溶け込んだつゆがコシのある武蔵野うどんによく馴染み、きのこの豊かな香りとともに食欲をかき立てる。

ラインアップは、「肉鍋焼きうどん」(並盛1,045円、大盛1,155円)、「旨辛肉鍋焼きうどん」(並盛1,155円、大盛1,265円)の2種類。

いずれも10月14日より、「秋冬グランドメニュー」に登場。さらに、10月14日10時～20日23時59分の期間中、久兵衛屋公式X(@kyubeiya_jp)をフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で10名に久兵衛屋のお食事券1,000円分が当たるキャンペーンも開催している。