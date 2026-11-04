エポスカードは11月2日、ゴジラエポスカードの新デザイン「ゴジラ-0.0」の申込受付を開始した。

「ゴジラ-0.0」のキービジュアルをカードデザインに採用

前作「ゴジラ-1.0」の公開を記念したゴジラエポスカード「ゴジラ-1.0」は、多くの反響を集めた。今回、続編となる映画「ゴジラ-0.0」の公開を記念し、新たなカードデザインを追加。ゴジラファンが最も喜ぶ絵として、映画のキービジュアルをカードデザインに採用した。

ゴジラエポスカードは年会費永年無料で、国際ブランドはVisaとなる。飲食店やテーマパークなど全国約10,000施設(2026年3月現在)で優待サービスを利用できるほか、モンテローザ、ノジマ、KEYUCAなどの提携店舗でのポイントアップや、「エポスポイントUPサイト」利用でのボーナスポイント付与などを用意している。また、カード会員限定保険、海外トラベルサービス、家賃支払い・保証人サービスなどのライフステージサポートも提供する。

オリジナル今治タオルをプレゼント

ゴジラエポスカードの新規入会者へ、ゴジラの刺繍入り「今治タオルハンカチ」をプレゼントする。ただし、すでにエポスカードを保有している人は特典対象外となる。

オリジナル今治タオルプレゼント

利用金額に応じてオリジナル特典プレゼント

ゴジラエポスカードに新規入会、または切り替えた人を対象に、年間利用金額に応じたオリジナル特典をプレゼントする。

オリジナル特典

年間利用金額50万円で「ゴジラエポスカードオリジナルエコバッグ」、100万円で「ゴジラエポスカードオリジナルコインケース」を進呈する。

エポスカードでの買い物が請求時2,000円OFF

新規入会者へ、初回のクレジット利用額から2,000円を割り引く特典も用意する。

対象となるのはVisa加盟店でのショッピング利用分で、カード利用代金の請求時に割引が適用される。利用期限はカード入会月を含む3カ月目の末日まで。なお、初回利用時の請求額が2,000円(税込)に満たない場合、割引の残額は次回以降に繰り越される。