NTTドコモは11月、「dポイント」「d払い」においておトクなキャンペーンを、トイザらス・ベビーザらス、みずほ銀行、セシールなどで開催する。

各キャンペーンには諸条件や注意事項がある。詳細は、キャンペーン開始日より公開されるキャンペーンサイトで確認できる。

トイザらスでdポイント700万ポイント山分け

トイザらス・ベビーザらスでは、「クリスマス dポイント700万ポイント山分けキャンペーン」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は2026年11月20日～12月25日。

期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、12月25日までにdポイントカードの利用者情報登録を完了したうえで、対象店舗でdポイントカードを提示のうえ1ポイント以上ためた人を対象に、dポイント(期間・用途限定)700万ポイントを山分けで進呈する。

さらに、エントリーと利用者情報登録を完了し、対象店舗でdポイントカードを提示のうえ25ポイント以上ためた人の中から、抽選で50名にdポイント(期間・用途限定)を100倍進呈する。いずれも条件達成の順番は問わない。

みずほ銀行、宝くじ売り場でd払い利用すると最大5,000ポイント

みずほ銀行では「宝くじ店舗でd払い利用すると最大5,000ポイントプレゼント」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は2026年11月24日～12月25日。

期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、宝くじ売り場にて合計6,000円以上をd払いで購入したdポイントクラブ会員が対象。抽選で2,500名にdポイント(期間・用途限定)を進呈する。1等は5,000ポイントが500名、2等は1,000ポイントが2,000名に当たる。

対象となるd払いの支払い方法は、電話料金合算払い、d払い残高、dカード、dカード以外のクレジットカード、dカード プリペイド、dポイント利用、d払いでの支払い時の宝くじポイント利用。ただし、「宝くじポイント」を除いたd払いの利用金額が合計6,000円以上であることが条件となる。宝くじ公式サイトでの購入はキャンペーン対象外。

セシールでの買い物で1万ポイントが当たる

セシールオンラインショップでは「d払い・dカードでお買い物をすると抽選で100名様に10,000ポイントプレゼント!」キャンペーンを実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は2026年10月26日～11月25日。

期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、「セシールオンラインショップ」または「セシールお買い物アプリ」でd払いまたはdカードを利用して1回500円(税込)以上購入すると、抽選で100名にdポイント(期間・用途限定)10,000ポイントが当たる。条件達成の順番は問わず、当選は1人1回限り。

d払いでの支払いは、支払い設定が「dカード」「dカード GOLD U」「dカード GOLD」「dカード PLATINUM」「d払い残高」の支払い、支払い方法を「dカード」に設定した電話料金合算払い、dポイント利用分が対象となる。

dカードでの支払いは、「dカード」「dカード GOLD U」「dカード GOLD」「dカード PLATINUM」のVisa/Mastercardが対象。

資生堂オンラインストアでdポイント+7%還元

資生堂オンラインストアでは「dポイント+7%還元キャンペーン」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は2026年11月1日～12月27日。

期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、同ストアで1回8,000円(税込)以上をd払いで購入した人を対象に、もれなくdポイント(期間・用途限定)を＋7%還元する。エントリーと購入の順番は問わない。