エポスカードは10月23日、自然科学研究機構 国立天文台との共創により、日本の天文学研究およびその教育普及活動を応援するため「国立天文台エポスカード」の発行を開始した。

天文学研究を日常から支えるカードが誕生

同社はこれまで、文化・スポーツ・地域社会・環境保全など、さまざまな領域で「好き」を応援する仕組みを提供してきた。今回、日本の天文学の研究と発展を支える国立天文台の活動に共感し、宇宙が「好き」という気持ちを研究や普及活動の支援につなげたいとの思いから、同カードの発行が実現した。日常の買い物などでカードを利用することが、天文学研究の支援につながる仕組みとなっている。年会費は永年無料で、国際ブランドはVisaとなる。

国立天文台の研究活動と教育普及への取り組み

自然科学研究機構 国立天文台は、日本の天文学研究の中核機関として、宇宙の起源や進化などの謎の解明に取り取り組んでいる。東京都三鷹市に本部を置き、日本各地の観測施設や海外の研究機関と連携しながら、世界最先端の天文学研究を推進している。

ハワイ島に設置された「すばる望遠鏡」や、南米チリで運用される国際共同プロジェクト「アルマ望遠鏡」などを通じて、人類の宇宙観を広げる数多くの研究成果を生み出してきた。また、研究活動だけでなく、施設公開や観望会、講演会などを通じた教育普及活動にも力を入れており、毎年多くの方々に宇宙や科学に親しむ機会を提供している。さらに、天体観測のために培われた技術は、次世代通信や量子技術、宇宙技術などさまざまな分野での社会実装をめざした産学連携へも広がっている。宇宙の謎を解き明かすための研究は、新たな価値を生み出すだけでなく、未来の社会を支える新たな技術や知見の創出にもつながっている。

新規入会やカード利用に応じて国立天文台を支援

同カードの新規入会1件につき1,000円を、同社から国立天文台へ渡す。また、カードの利用金額に応じて付与されるエポスポイント(決済金額200円につき1ポイント・還元率0.5%)のうち、0.1%分を同社が利用者に代わって支援金として同機関へ提供する。

これらの支援金は、天文学研究の推進や、すべての人たちが国立天文台と天文学に親しむための事業などに活用される。

カードデザインは2種類

カードデザインは、「国立天文台水沢VLBI観測所」と「すばる望遠鏡と紫金山・アトラス彗星」の2種類を用意する。

国立天文台水沢VLBI観測所

国立天文台水沢VLBI観測所は、岩手県奥州市にある観測所。宇宙からの微弱な電波をとらえるための大きなパラボラアンテナの上に、北天の星たちが巡っている。

すばる望遠鏡と紫金山・アトラス彗星(Dr. Vera Maria Passegger/NAOJ)

すばる望遠鏡と紫金山・アトラス彗星は、2024年に地球に接近した大彗星の姿を、すばる望遠鏡のあるハワイ島マウナケアでとらえたもの。右下に見える2つの建物のうち、左側がすばる望遠鏡となる。

入会・利用特典も

同カードに新規入会すると、初回のクレジット利用額から2,000円を割引する。Web入会限定の特典となり、エポスカードセンター店頭で入会の場合、特典は異なる。

また、同カードに新規入会、または切り替え後、3カ月以内に累計10万円以上(税込)を利用した人に、オリジナル「スマホスタンド付き星座早見盤」(非売品)をプレゼントする。