三井住友カードは10月14日、サンリオのハローキティ デザインの対象カードに新規入会し、所定の条件を達成した人に、オリジナルの「ぬいぐるみチャーム」をプレゼントするキャンペーンを開始した。

ぬいぐるみチャームプレゼント

三井住友カード限定、ハローキティのオリジナルチャームが登場

キャンペーン期間中の2026年10月14日～11月30日までに、ハローキティ デザインの対象カードに新規で申し込みをし、カード入会月の翌月末までに3万円(税込)以上利用した人に、オリジナルのぬいぐるみチャームをプレゼントする。

ハローキティが大きな赤いリボンをぎゅっと抱えた、本キャンペーン限定のデザイン。ハート型の金具に加え、「HELLO KITTY」の文字やリンゴ、ICチップをあしらったクレジットカードモチーフのミニチャームも付属する。

キャンペーンの詳細・条件はキャンペーンページで確認できる。

キャンペーン概要

ハローキティ デザインのプラチナプリファードが2色で登場

プレゼントキャンペーンにあわせて、ハローキティ デザインのカードラインアップも拡充する。2026年1月に登場した「三井住友カード(NL)」と「三井住友カード ゴールド(NL)」に続き、新たに「三井住友カード プラチナプリファード ハローキティ デザイン」を発行する。

券面はホワイトとブラックの2色。マットなベースカラーに、リボンとドットのパターンを。ホワイトはシルバー、ブラックはベースカラーと同系の色であしらった。アクセントは表面のリボンと裏面のハローキティで、見る角度によってやわらかく色が変わるホログラム仕様。プラチナプリファードならではの上質感を大切にしながら、「ハイランクのカードでも、自分らしいかわいさを楽しみたい」というニーズに応えるデザインに仕上げた。

カードを届ける封筒と利用ガイドにも、ホワイトとブラックそれぞれの券面に合わせたデザインを採用している。カードを受け取った瞬間から、ハローキティの世界観を楽しめる。

三井住友カード プラチナプリファード ハローキティ デザイン ホワイト(Visa)

三井住友カード プラチナプリファード ハローキティ デザイン ブラック(Visa)

Mastercardでも申し込み可能に

プラチナプリファードの追加に加え、既存のハローキティ デザインでもカード選びの幅が広がる。これまでVisaのみで展開していた「三井住友カード(NL)」と「三井住友カード ゴールド(NL)」について、2026年10月14日より、新たにMastercardでも申し込みできるようになった。

三井住友カード(NL) ハローキティ デザイン(Mastercard)