エポスカードは10月9日、アクアデザインアマノとコラボレーションした「ネイチャーアクアリウム エポスカード」の申し込みを開始した。

ネイチャーアクアリウム

天野尚氏の代表作品をカード券面に採用

アクアデザインアマノは、アクアリウム用品の開発・製造を手がけるとともに、ネイチャーアクアリウム文化を世界へ発信している。ネイチャーアクアリウムとは、流木や石、水草などを用いて、水槽の中に自然の風景や生態系を表現するアート。創始者であり写真家の故・天野尚氏は、世界各地の熱帯雨林や故郷である新潟の自然を撮影するなかで、自然の美しさや生態系のバランスに着目。その美しさや自然のあり方を水槽内で表現したことから生まれたのが、ネイチャーアクアリウム。現在では世界中の愛好家に親しまれ、世代や国境を越えて受け継がれている。

今回のコラボレーションでは、天野尚氏の代表作品をカード券面に採用。作品の魅力を身近に感じられるとともに、カードの利用を通じて自然保全に貢献できる仕組みを設けた。天野氏の作品に魅了された人々が、カードの利用を通じて、同氏が大切にしてきた自然の保全に参加し、作品への「好き」という気持ちを未来の自然へとつなぐ。そんな想いから、同カードが誕生した。

国際ブランドはVisaで、年会費は永年無料。優待サービスとして、飲食店やテーマパークをはじめとする全国約10,000の施設(2026年3月現在)で割引優待を受けられる。また、モンテローザ、ノジマ、KEYUCAなどの提携各社店舗の利用でポイントがアップするほか、ポイントアップサイト「エポスポイントUPサイト」の利用でボーナスポイントを付与する。ライフステージサポートとして、カード会員限定保険、海外トラベルサービス、家賃支払い・保証人サービスなども提供する。

利用金額の0.1%分を佐渡市の自然保全活動に

利用金額に応じて付与されるエポスポイント(決済金額200円につき1ポイント・還元率0.5%)のうち0.1%分を、同社が利用者に代わり支援金として、天野氏の故郷である新潟県佐渡市へ渡す。これらの支援金は、天野氏の代表的な写真作品の題材として知られる「千竜桜」の保全をはじめ、佐渡の豊かな自然環境を守り、未来へつなぐための活動に活用される。

カードデザインは3種類

カードデザインは、多種多様な水草を用いたスタンダードなネイチャーアクアリウムの「薫風絢爛」と、「熱帯魚の王様」と呼ばれるディスカスが泳ぐ水景を表現した「幻想の水域」、構図素材に石を用いて自然を表現した天野氏晩年の最高傑作「険峻たる岩峰」の3種類を用意する。

薫風絢爛

幻想の水域

険峻たる岩峰は、期間限定で申し込みを受け付ける。申し込み期間は2026年10月9日～11月8日。

険峻たる岩峰

アクリルフォトブロックをプレゼント

同カードに新規入会、または切り替え後、3カ月以内に累計10万円以上(税込)を利用した人に、アクリルフォトブロック(非売品)をプレゼントする。アクリル表面には天野氏のサインが入っており、流木と鮮やかな水草が織りなすネイチャーアクアリウムの世界を立体的に体感できる仕様になっている。