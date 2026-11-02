ドコモSMTBネット銀行は2027年3月29日、「V NEOBANK」の後継サービス「NEOBANK CASH」(支店名:イチョウ支店)の提供を開始する。

「V NEOBANK」から「NEOBANK CASH」へ刷新

V NEOBANKの後継サービスとして、サービス名称をNEOBANK CASに刷新する。現在V NEOBANKを利用している場合は、支店番号・口座番号を変更することなく、引き続き銀行サービスを利用できる。サービス移行に伴う口座解約や新規口座開設の手続きは原則不要となる。

同サービスは、これまでV NEOBANKとして提供してきた預金、振込、ATMなどの銀行サービスを引き継ぎながら、日々の銀行取引でポイントが貯まり、貯まったポイントを現金への交換やデビットカードでの支払いに利用できる銀行サービス。

名称の「CASH」が表すとおり、デビットカードでの買い物をはじめ、給与受取や口座振替など、日常のさまざまな銀行取引を通じてポイントが貯まる。貯まったポイントは、特定の店舗やサービスに使い道を限定することなく、現金への交換やデビットカードでの支払いに利用できる。

新たな特典「NEOBANK CASHポイント」が貯まる

同サービスでは、デビットカードの利用や給与受取、年金受取、口座振替など、日常のさまざまな銀行取引に応じて、新たな特典ポイント「NEOBANK CASHポイント」が貯まる。同ポイントは、500ポイント以上100ポイント単位で現金に交換できるほか、デビットカード(スマホデビットを含む)での支払いに1ポイント＝1円として利用できる。

NEOBANK CASHでは、デビットカードを月間合計1,000円以上利用した人に、利用金額の1.25%相当のNEOBANK CASHポイントを付与する。さらに、円普通預金残高100万円以上の利用者には、0.25%相当を上乗せし、最大1.5%相当を還元する。加えて、鉄道、公共料金、税金、病院などの一部の取引についても、0.3%相当のポイント付与対象とする。

また、他行からの振込によるポイント付与数の引き上げを実施する。これにより、日々の買い物に加え、給与受取や年金受取、口座振替、振込など、さまざまな銀行取引を通じてポイントを貯めることができ、普段使いしやすいサービスとなる。

主なポイント特典および変更内容は以下のとおり。

ATM・他行宛振込の手数料無料回数を変更

2027年4月1日より、ATM利用手数料および他行宛振込手数料の無料回数を以下のとおり変更する。NEOBANK CASHの提供開始日は2027年3月29日だが、無料回数の変更は2027年4月1日より適用する。

今後のスケジュールは下記のとおり。