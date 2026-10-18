NHKは、2025年に開業20周年を迎えたつくばエクスプレスの沿線特集を展開。10月25日に『首都圏いちオシ!「中川家礼二の沿線いちオシ! つくばエクスプレスSP」』、10月26～30日に『首都圏ネットワーク「つくばエクスプレス沿線ウイーク」』を関東地方向けに放送する。

つくばエクスプレスは秋葉原～つくば間(58.3km)を結び、列車は最高速度130km/hで走行。沿線で再開発や新たなまちづくりが進み、人々の暮らしに大きな変化をもたらしているという。NHKはこの秋、「つくばエクスプレス沿線特集」を展開し、20を超える番組で沿線の街と暮らし、鉄道の魅力を紹介する。

『首都圏いちオシ!「中川家礼二の沿線いちオシ! つくばエクスプレスSP」』はNHK総合(関東地方向け)で10月25日13時5～45分に放送。礼二さん(中川家)をはじめ、埼玉県八潮市出身の二階堂高嗣さん(Kis-My-Ft2)、千葉県柏市出身の山﨑ケイさん(相席スタート)が出演し、沿線の個性豊かな街を紹介する。北千住にある通称「飲み横」をはじめ、埼玉県八潮市に多くの本場パキスタン料理店が存在する理由にも迫る。子育てしやすい街として知られる千葉県流山市で活躍する「ある生きもの」も登場。つくばエクスプレスの工場も訪れる。





礼二さんら一行はつくばエクスプレスの工場へ

『首都圏ネットワーク』(月～金曜日の18時10分から放送。関東地方向け・一部地域を除く)では、「つくばエクスプレス沿線ウイーク」と題し、10月26～30日の5日間にわたって沿線各地を特集。人口が増加し、まちづくりが進む沿線地域のいま、地域文化、話題のスポットなどを通して、つくばエクスプレス沿線の魅力を伝える。「しゅと犬くん」らが沿線各地を訪れ、地域の魅力を中継で届ける「おでかけしゅと犬くん」も連日放送するとのこと。