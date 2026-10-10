俳優の六角精児さんが、「酒」と「鉄道」という偏った視点により日本を再発見するNHKの旅番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』。新作(第46弾)の2本目となる「夏・石巻線、陸羽東線、陸羽西線」が10月14日からNHK BSプレミアム4Kで放送される。

『六角精児の呑み鉄本線・日本旅 夏・石巻線、陸羽東線、陸羽西線』は10月14日からNHK BSプレミアム4Kで放送

1本目の「夏・石巻線、陸羽東線」で、六角さんは女川駅から石巻線と陸羽東線の列車を乗り継ぎ、「こけしが名物、1000年以上の歴史を持つ鳴子温泉」へ。2本目の「夏・石巻線、陸羽東線、陸羽西線」では、鳴子温泉の居酒屋で金華サバと牛タンに舌鼓を打った後、鳴子温泉駅から旅を再開するが、陸羽東線は2024年の豪雨災害で鳴子温泉～新庄間が運休中のため、代行バスの旅に。途中、「風情あふれる瀬見温泉の町をぶらぶら散歩」するという。

新庄駅で乗り継ぐ陸羽西線も、沿線で行われた道路トンネル工事にともない、3年半以上にわたってバス代行輸送を実施していた。今年1月から運転再開した陸羽西線の列車に乗り、山形県内を旅する。「船頭さんの語りが魅力」という最上川舟下りを体験するほか、沿線の戸沢村で愛される「がっきーラーメン」、「ササニシキやコシヒカリのルーツ」とされ、43年前に復活させた酒米「亀の尾」でつくる日本酒など、沿線のグルメと酒も紹介する。

『六角精児の呑み鉄本線・日本旅 夏・石巻線、陸羽東線、陸羽西線』は、10月14日の18時から18時45分までNHK BSプレミアム4Kで放送。10月17日(17時15分から)と10月20日(12時から)にもNHK BSプレミアム4Kでの放送を予定している。