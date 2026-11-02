ファミリーマートは11月3日、アラスカ産天然銀だらを使用した「甘辛いたれで煮付けた 銀だらの煮付け」(498円)を全国のファミリーマートで発売する。

アラスカのサステナブルな漁業でとれた「銀だらの煮付け」

同社ではこれまで、憲法で「持続可能な天然資源の開発、活用」を明文化しているアラスカ州の厳格な基準のもとで獲れたシーフードを使用した商品を多数販売し、2026年6月には、アラスカ州漁業狩猟局へ水産資源保護のための寄付を行った。

今回は、水産庁が魚の消費拡大を推進するために制定した「いいさかなの日」(毎年11月3～7日)にあわせ、アラスカ産の天然銀だらを使用した商品を発売する。たっぷりと脂が乗ってふっくらとした銀だらに醤油ベースの甘辛いタレがよく絡み、ごはんが止まらないおいしさに仕上げたという。レンジで温めるだけで手軽においしく味わえる。

「いいさかなの日」におトクなファミペイクーポン配信

より多くの人にサステナブルなアラスカ産シーフードの魅力に触れてもらうため、アプリ「ファミペイ」にて対象商品のおトクな30円引きクーポンを配信する。配信期間は11月3日～11月16日。

対象商品は、銀だらの煮付けのほか、「熟成仕立てほっけの塩焼き」(388円)、「たんぱく質6.7g海鮮スティック プレーン」(185円、沖縄県は190円)、「たんぱく質7.5g 海鮮スティック 博多明太入りマヨネーズ」(184円、沖縄県は190円)、「たんぱく質5.6g 海鮮スティック チーズクリーム入り」(190円、沖縄県は198円)、「かに風味かまぼこ」(156円)となる。

熟成仕立てほっけの塩焼きは、アラスカ産の天然ほっけを使用した、ふっくらとやわらかい食感が特徴のほっけの塩焼き。一度干物にしてから焼き上げることで旨みを凝縮した。

たんぱく質6.7g海鮮スティック プレーンは、たらばがにの脚を模したボリューム感のあるカニカマ。1本で6.7gのたんぱく質が摂取できる。アラスカ産のスケトウダラを魚肉原料中51%以上使用している。

たんぱく質7.5g 海鮮スティック 博多明太入りマヨネーズは、マヨネーズと相性の良いピリ辛の明太を入れた、ホロホロと口の中でほどける食感のカニカマ。アラスカ産のスケトウダラを魚肉原料中51%以上使用している。

「たんぱく質7.5g 海鮮スティック 博多明太入りマヨネーズ」(184円、沖縄県は190円)

たんぱく質5.6g 海鮮スティック チーズクリーム入りは、タラバガニの脚を模したボリューム感のあるカニカマ。3種類のチーズクリームを使用しており、まろやかなチーズの味わいを感じられる商品。アラスカ産のスケトウダラを魚肉原料中51%以上使用している。

「たんぱく質5.6g 海鮮スティック チーズクリーム入り」(190円、沖縄県は198円)

かに風味かまぼこは、ほぐれ感のある食感が特徴のかに風味かまぼこ。アラスカ産のスケトウダラを魚肉原料中51%以上使用している。