Mizkanは11月2日より、おやつカンパニーとコラボレーションした「ベビースタードデカイラーメン(ミツカン 味ぽん味)」と「ベビースタードデカイラーメン(ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋つゆ味)」2品を、期間限定にて順次販売している。

(左)「ベビースタードデカイラーメン(ミツカン 味ぽん味)」、(右)「ベビースタードデカイラーメン(ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋つゆ味)」

鍋料理が恋しくなるこれからの季節に、食卓でおなじみの味わいをスナック菓子として手軽に楽しんでもらおうと、このほど、ミツカンの代表商品である「味ぽん」「〆鍋 ごま豆乳鍋つゆ」2品と、おやつカンパニーの人気スナック菓子「ベビースタードデカイラーメン」のコラボレーションが実現。

「ベビースタードデカイラーメン(ミツカン 味ぽん味)」(60g)は、「味ぽん」特有のキレのある酸味、塩味に加えて、じわっと広がる旨みが重なり、奥行きのある味わいで、おやつとしてはもちろん、サラダや卵かけごはんのトッピングにもおすすめの商品となっている。

「ベビースタードデカイラーメン(ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋つゆ味)」を使用したアレンジレシピ(左から)ごま豆乳茶漬け、カルボナーラ風、水菜サラダ

「ベビースタードデカイラーメン(ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋つゆ味)」(60g)は、豆乳と練りごまに加えて、鶏肉や野菜の旨みをプラスすることで、お鍋の具材も含めた厚みのある味わいを表現。まろやかさの中にコクと深い旨みが広がる味わいとなっている。こちらも、おやつとしてはもちろん、ごま豆乳茶漬けやカルボナーラなどの具材にもおすすめ。

いずれも店頭想定価格は152円前後。11月2日より全国のコンビニエンスストアで、11月9日より全国のスーパーマーケット等で販売される。

※商品の取扱い状況は企業および店舗により異なる。