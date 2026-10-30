ミツカンは10月31日、ヤマハスタジアム(静岡県磐田市)で行われるジュビロ磐田とサガン鳥栖の試合に合わせ、「ミツカンフルーティスマッチ」を開催する。キックオフは14時。

当日は、選手が好みの割り方やトッピングを選んだ「選手カスタムフルーティスドリンク」(各750円)を販売。佐藤大樹選手や松原后選手、ダニーロ選手ら14選手が参加し、各飲食売店で計500杯を限定販売する。

ラインアップには、白桃のフルーティスに牛乳と冷凍フルーツを合わせた佐藤大樹選手の「白桃ミルク」、ざくろのフルーティスを炭酸水で割り、冷凍フルーツを加えた松原后選手の「赤い彗星ドリンク」などが登場。ダニーロ選手の「ジュビロシャインソーダ」は、シャインマスカットのフルーティスに炭酸水とわたあめを組み合わせている。

ドリンクは紙製のオリジナルスリーブ付きプラカップで提供する。販売は10時から試合終了30分後までで、店舗により開始時間が異なる。ドリンク、スリーブともになくなり次第終了となる。

また、ジュビロ広場では、フルーティスとオリジナルマイボトル、川合徳孟選手・井上潮音選手・太田龍之介選手の直筆サイン入りポストカードを組み合わせた記念ギフトセット(3,300円)を販売する。

限定100セットで、購入は1人2セットまで。販売時間は10時～14時で、なくなり次第終了する。支払いはキャッシュレスのみ。箱に当たり券が入っていた場合は、試合終了30分後に、3選手のうちクラブが指定する1選手と写真撮影ができる。

このほか、来場者先着1万人にオリジナルうちわを配布。ジュビロ広場には、ジュビロくん・ジュビィちゃんとフルーティスをデザインしたフォトブースを10時～14時に設置する。