ミツカングループが運営する体験型博物館「MIZKAN MUSEUM(以下、MIM)」(愛知県半田市)は、10月31日、11月7日、12月19日、2027年1月16日の計4日間、MIM発の試食体験イベント「MIM食堂 ～〆鍋編～ in ミツカン本社」を初開催する。

ミツカン本社で試食体験イベント「MIM食堂 ～〆鍋編～ in ミツカン本社」開催

「MIM食堂」は、「せっかくなら試食をしてみたい」という声をきっかけに生まれた企画。商品を実際に味わうだけでなく、社員との交流を通じて、ミツカンが商品づくりに込めた思いやこだわり、そして食の楽しさをより身近に感じることができる。

会場では、2026年秋冬の「〆鍋」新商品3品を使った「白菜のゆず塩鍋」(〆まで美味しい ゆず塩鍋つゆストレート)、「じゃがバターラーメン」(〆まで美味しい 鶏うま塩鍋つゆストレート)、「つゆだく丼」(〆鍋 お肉がウマいコクうま牛だし醤油鍋つゆ)が登場。来場者は100円で3品すべてを食べ比べることができ、試食後はお気に入りのメニューへの投票や、商品開発者との交流も楽しむことができる。

開催日は2026年10月31日、11月7日、12月19日、2027年1月16日の全4回。各日11時半～14時半(最終入場14時)、ミツカン本社(愛知県半田市中村町2-6)で開催する。参加料は試食チケットセット(3枚つづり)100円。各日予定数(300食)に達し次第、チケットの販売を終了する。なお、本イベントへの参加は予約不要。会場はMIM館内ではなく、MIMの通常見学には別途入館料およびWebでの事前予約が必要となる。

試食できるメニューはこちら。

白菜のゆず塩鍋

高知県産のゆず皮を使用し、本格的な風味にこだわった「〆鍋 ゆず塩鍋つゆ」を使用。ゆずの風味をしっかりと感じられるよう、シンプルな鍋に仕立てている。

じゃがバターラーメン

じっくり煮込んだ鶏の旨みが特徴の、あっさりしながらもコク深い「〆鍋 鶏うま塩鍋つゆ」を使用。じゃがいもとバターを組み合わせ、ラーメンにアレンジしている。

つゆだく丼

「〆鍋 お肉がウマい コクうま牛だし醤油鍋つゆ」を使用。ご飯との相性のよさを生かし、つゆをたっぷりかけた「つゆだく丼」にアレンジしている。

※写真はイメージ。実際に提供するメニューとは異なる。