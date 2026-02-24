「なにかの間違いかと思いました」――そう語るのはバカリズム。フジテレビ系スポーツニュース番組『すぽると!』(毎週日曜23:45～)に、4月から新たな“キャプテン”として出演することになった。芸人、脚本家、作家、俳優……多彩な肩書きを持つ男が、今度はスポーツ番組の顔となる。

バカリズム

キャプテン就任のオファーを受けたバカリズムは「なにかの間違い…スタッフの方がネットでなにか間違った情報を得てオファーしちゃったんだ」と正直な心境を明かした。

「“バカリズム＝スポーツ”のイメージは皆無だと思います」と語る一方で、実は中学・高校時代は野球部に所属。体育会系の高校で甲子園を目指していた経験もあり、「スポーツ愛はかなり強い」と強調する。

「第一線で活躍する方々がどれくらいすごいことなのか身をもって知っている。福岡の地区予選止まりの人間からすると、甲子園に出ることがまずすごいし、その中でプロに行くなんて天才ばかり」と選手へのリスペクトを語り、「信じてもらえないかもしれないけど本当にある」と笑いを交えながらも真摯な思いをにじませた 。

歴史ある番組への参加については、「まさか僕が『すぽると!』に携わらせていただくなんて夢にも思っていなかった」と率直に吐露。「キャプテンとして番組の一員になるからには、もちろん邪魔しないのと…“バカリズムが入ってこういう色が増えたな”と、なにか一個でも思ってもらえるものを残せれば」と抱負を語った。

総合演出の柿沼陽亮氏(フジテレビスポーツ局)は「“なにかの間違い…”ではありません」と笑いを交えつつ、「バカリズムさんの目線や切り口は、アスリートや競技の“まだ見ぬ魅力”を引き出してくれること間違いなし」と期待を寄せている。