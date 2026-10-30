名古屋市南区の内田橋商店街は11月3日、「第6回内田橋まつり」を開催する。ステージイベントや地域の店による飲食ブース、キッチンカーなどを予定する。同商店街は中小企業庁の「地域にかがやく わがまち商店街表彰2026」に選ばれた。

第6回内田橋まつり、サックス花魁の演奏や「内田橋サンバ」をステージで披露

テーマは「つながれ、集まれ、楽しめ。みんなの内田橋！」。ステージでは、クスノキタロー氏がプロデュースしたサックス花魁の演奏や、ご当地デュエット演歌歌手の千曲川一郎と御嶽山美雪によるデビューシングル「涙に濡れた商店街」の披露を予定している。内田橋の歴代理事長に踊ってほしいという思いから制作した「内田橋サンバ」は17時からステージで披露する。

「わがまち商店街表彰2026」に選ばれた内田橋商店街のまちづくり

同商店街では近年、新たな店舗の出店や若い世代の挑戦が生まれ、地域住民と商店主が一体となったまちづくりが進んでいるという。東海道の宿場町として栄えた宮宿や堀川など周辺地域の歴史や文化を大切にしながら、熱田地域との連携も進めている。

主催者は「お祭りをきっかけに人と人がつながり、新しいお店や挑戦が生まれ、次の世代へとまちの魅力を受け継いでいくことが大切」とコメントしている。

第6回内田橋まつりの開催概要

日時は11月3日の11時～18時で、会場は名古屋市南区の内田橋商店街周辺。内容はステージイベント、飲食ブース、キッチンカー、地域交流企画など。主催は内田橋商店街振興組合で、名古屋市と名古屋市教育委員会が後援する。