三井不動産商業マネジメントは9月19日～10月25日、東海エリアの「ららぽーと」4施設および「三井アウトレットパーク」2施設にて、秋の大型イベント「TOKAI ENJOY FES」を開催する。

Aichi Go Too！Sports Fes.

期間中は、「東海地方の楽しい！おいしい！がいっぱい♪」をキャッチコピーに、多彩なコンテンツを実施する。

ららぽーと名古屋みなとアクルスでは、Go Too! Groupが推進する「地域価値創出プロジェクト」の初めのステップとして、「Aichi Go Too! Sports Fes.」を開催する。バスケットボール「FIBA 3×3 CHALLENGER」や、車いすバスケのエキシビジョンマッチを実施するほか、ダブルダッチ、ブレイキン、パルクール、パデルなど多彩なアーバンスポーツを体験できる参加型プログラムを用意する。

アーバンスポーツ体験一覧

ららぽーと安城、ららぽーと磐田、三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島では、人気ソフト「グランツーリスモ7」を使用したeモータースポーツ大会を開催する。「ぷよぷよ」などの無料体験会も実施。安城と磐田ではマインクラフトやLEGOを用いたプログラミング体験会も同時開催する。

eスポーツ無料体験会

ららぽーと愛知東郷と三井アウトレットパーク 岡崎では、CBCテレビの「花咲かタイムズ」「デララバ」とコラボしたフードフェスイベント「花咲かタイムズ×デララバ 秋の大感謝祭2026」を開催する。矢場とん、矢場味仙、chez shibataなど番組で紹介された人気店が集結し、限定のコラボメニューやオリジナル商品を販売する。

花咲かタイムズ×デララバ 秋の大感謝祭2026

東海エリアのららぽーと4施設(名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、磐田)では、アニメ『呪術廻戦』の5周年を記念し、「呪術師たちの特休任務 in ららぽーと・ラゾーナ」を開催する。限定ボイスを頼りに五条先生を探す館内スタンプラリーや、買い物・飲食の利用で限定ステッカーやコースターがもらえる企画を展開する。

呪術師たちの特休任務

そのほか、ららぽーと名古屋みなとアクルスでは開業8周年を記念した「8ッピーSALE」や抽選会を実施。ららぽーと愛知東郷では「ザ・メープルマニア」や「ルタオ」などの人気スイーツ店が出展する「ときめきのスイーツセレクション」を期間限定で開催する。