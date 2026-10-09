串揚げ食べ放題の「串家物語」は10月16日より、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」とのコラボレーション企画「リラックマとみんなでごゆるりまんぷくパーティー」を全国の対象店舗で開催する。

今回のコラボでは、東京・横浜・名古屋・大阪・福岡の5店舗に、リラックマの世界観を再現した「コラボ旗艦店」が登場。店頭から客席まで、リラックマやコリラックマ、チャイロイコグマたちが登場し、ぬいぐるみや立体的な演出で店内外を彩る。

対象となるのは、ダイバーシティ東京プラザ店(東京都)、ららぽーと横浜店(神奈川県)、イオンモールナゴヤドーム前店(愛知県)、あべのキューズモール店(大阪府)、KITTE博多店(福岡県)の5店舗。旗艦店では、限定グッズとして「コラボ缶バッジ」(550円)と「めじるしキーホルダー」(全3種・各880円)を販売する。

全国5店舗のコラボ旗艦店の限定グッズ

一方、全国の串家物語では、限定イラストステッカーが1枚付いた「リラックマコラボドリンクバー」(550円)を提供。ステッカーは全2種類で、通常のドリンクバーとセットになっている。

来店者限定グッズとして「オリジナルA4クリアファイル」(全2種・各440円)も販売。いずれも数量限定で、各店舗の予定数量に達し次第、販売終了となる。

キャンペーン第一弾は10月16日～11月19日、第二弾は11月20日～12月20日の予定。詳細は、開始時に特設サイトおよび串家物語公式Xで発表される。