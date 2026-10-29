ロッテは10月29日、チルドデザート「生 チョコパイ」「生 チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」のリニューアルを発表した。11月1日から全国のスーパーマーケット・ドラッグストアで発売する。いずれも1個入りで、価格はオープン。想定小売価格は各230円前後、消費期限は5日間。

クリームの香りとチョコの余韻を改良

「生 チョコパイ」は、ふんわりと柔らかい生地にクリームを挟み、チョコレートで包んだ商品。クリーム部分の香りをより芳醇にし、最後まで飽きが来ない味わいに仕立てたとしている。

「生 チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」は、ケーキもクリームもチョコ仕立て。チョコクリームをコク深い後味に改良し、チョコの風味と余韻が楽しめるようにしたという。

両商品とも、クリーム量はロッテの通常のチョコパイ比で350%。「生 チョコパイ」は、水分量が通常のチョコパイ比200%、重量が同190%となっている。

魅力の最多回答は「単純に美味しかった」60.3%

ロッテの調査によると、20～50代の女性チルドデザートユーザー400人に聞いた「生 チョコパイの魅力」は、「単純に美味しかった」が60.3%で最多。「クリームの量がたっぷりで満足感がある」が52.8%で続いた。

以下、「もともとチョコパイブランドが好き」が49.0%、「サイズ感・ボリューム感がちょうどいい」が47.0%、「チョコのパリッとした食感が好き」が44.0%となった。

椿鬼奴さん出演の初WEB CMも公開

11月2日には、シリーズ初のWEB CM「夕焼け小焼けの“生 チョコパイ”篇」を公開する。お笑い芸人の椿鬼奴さんが出演し、仕事を終えた後のひとときに食べるスイーツとして「生 チョコパイ」を提案する内容だ。

ロッテ お口の恋人公式YouTubeと、「生 チョコパイ」公式WEBサイトで公開する。

発売5周年、パッケージも一新

「生 チョコパイ」は2021年11月に関東甲信越で発売し、2023年に全国販売を開始したシリーズ。発売5周年に合わせたリニューアルでは、クリームの味わいに加え、2品のパッケージも新たにする。