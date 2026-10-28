ロッテは10月29日～11月30日、期間限定店舗「CHOCO PIE -Happy gift- SHOP」を、東京駅一番街地下1階の東京おかしランドイベントスペースにて展開する。

「CHOCO PIE -Happy gift- SHOP」は、ロッテが東京おかしランドで初めて実施する催事。お土産ギフト向けとして「チョコパイ〈ガーナ仕立て〉」、および昭文社の旅行ガイドブックシリーズ『ことりっぷ』とコラボレーションした「ことりっぷ チョコパイ 銀座カフェーパウリスタのザッハトルテ」「ことりっぷ チョコパイ 鎌倉点心庵の苔パフェ」の計3品を先行発売する。

「チョコパイ〈ガーナ仕立て〉」は、ロングセラー商品「ガーナ」とコラボレーションしたチョコパイ。芳醇なチョコレートケーキで、チョコレートクリームとチョコレートソースを挟み、チョコレートでコーティングした4層仕立てで、ガーナの甘くなめらかな味わいに仕上げた。赤を基調に、カカオの実や葉を描いた特別パッケージで展開する。

旅行ガイドブック『ことりっぷ』とコラボした「ことりっぷ チョコパイ 銀座カフェーパウリスタのザッハトルテ」は、銀座の「カフェーパウリスタ」のザッハトルテの味わいを表現し、チョコレートケーキでチョコレートクリームとフランボワーズソースをサンドした。

ことりっぷ チョコパイ 銀座カフェーパウリスタのザッハトルテ

「ことりっぷ チョコパイ 鎌倉点心庵の苔パフェ」も、『ことりっぷ』とコラボしたチョコパイ。鎌倉の建長寺門前にある「点心庵」の「苔パフェ」の味わいを表現し、抹茶ケーキでプリンクリームと黒蜜ソースを挟んだ。

ことりっぷ チョコパイ 鎌倉点心庵の苔パフェ

『ことりっぷ』とコラボした2商品は、ガイドブック『ことりっぷ』をイメージした本のような特別パッケージで、コラボ先の店舗とスイーツが見える小窓を設け、旅に出かけるワクワク感を表現している。価格は3商品とも1,300円(税込・4個入り)。

ブース内では製造工程の映像も上映し、お土産選びに加えて『見ても楽しめる』空間を演出する。