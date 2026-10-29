女性VTuberグループ・ホロライブ所属のさくらみこが29日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催した2ndソロライブ『Sakura Miko 2nd Live “Blooming Parade!!”』の映像が、11月30日からJOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で配信される。

『Sakura Miko 2nd Live “Blooming Parade!!”』

さくらみこ2ndライブ、全国のカラオケルームで配信

今回配信されるのは、10月29日にKアリーナ横浜で開催されたばかりの2ndソロライブの映像。全国の対象カラオケルームで、仲間と飲食を楽しみながら、ライブの臨場感を味わうことができる。

配信期間は11月30日11時から2027年1月11日23時59分までで、再生時間は約2時間を予定。対象となるのは「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入しているカラオケ店舗で、視聴チケットは1人2,000円(税込・別途室料)。「みるハコ」の特設ページで販売が始まっている。

また、限定グッズ付きチケットも用意。アクリルコースター付きが3,000円、アクリルキーホルダー付きが3,500円、アクリルジオラマ付きが4,000円、3点すべてがセットになったチケットが6,500円となっている。いずれも1人当たりの税込価格で、別途カラオケ室料とグッズ送料が必要。グッズは2027年4月末以降、順次発送される予定だ。

1stライブの全14曲ダイジェストを無料配信

2ndライブの配信を記念し、10月30日から11月29日まで、1stソロライブ『さくらみこ 1st Live “flower fantasista!”』のスペシャルダイジェスト映像も無料配信される。

こちらは全14曲のパフォーマンスを収録した約19分の映像で、2ndライブと同じく「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入した対象店舗で視聴可能。料金は無料だが、別途カラオケ室料が必要となる。

さらに、直筆サイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施。2ndライブを「みるハコ」で視聴している様子を写真に撮影し、Xに投稿した人の中から抽選で5人に「さくらみこ直筆サイン入りライブポスター」がプレゼントされる。

また、11月30日から2027年1月11日まで、JOYSOUNDの対象機種を導入しているカラオケ店舗で、さくらみこのソロ名義の楽曲を歌って応募すると、抽選で5人に「さくらみこ直筆サイン入りTシャツ」が当たるキャンペーンも開催する。

このキャンペーンは「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」が対象。無料の「うたスキ」にログインし、課題曲を1曲以上歌唱した上で、特設ページの応募フォームからエントリーする。