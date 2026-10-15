セブン‐イレブン・ジャパンは10月20日から、全国のセブン‐イレブン店舗で「セブンカフェ」の新商品、選べる3種の青「セレクトブレンド」を発売する。キリマンジャロ、コロンビア、グアテマラの3種類を展開し、10月21日～31日には30円引きセールも実施する。

気分に合わせて選べる3種類のコーヒー

今回登場するのは、産地ごとの特徴を引き出した3種類のコーヒー。2013年に誕生した「セブンカフェ」の累計販売数が100億杯に迫るなか、新たな商品として展開する。

ラインアップは、力強いコクとビターな味わいが特徴の「キリマンジャロブレンド」、コクと酸味のバランスがとれた「コロンビアブレンド」、華やかな香りと澄んだ味わいが特徴の「グアテマラブレンド」の3種類。

仕事や勉強の始まり、食後、午後の休憩など、そのときの気分やシーンに合わせて飲み分けられる。

セブンカフェのマシンでは、コーヒー豆の特性に合わせて湯量を1ml単位、蒸らしや注湯スピードを0.1秒単位で調整。それぞれのブレンドに適した抽出条件を設定している。また、グアテマラブレンドのコーヒー豆には「水素焙煎」技術を採用した。

価格は、ホットがレギュラー170.64円、ラージ260.28円。アイスがレギュラー170.64円、ラージ290.52円となる。

10月21日から11日間限定で30円引きに!

発売を記念し、10月21日～31日の11日間限定で、セレクトブレンドを通常価格から30円引きで販売する。

ほかの値引きキャンペーンとの併用はできないが、クーポンによる値引きとは併用可能。店舗によって価格や取り扱い状況が異なる場合がある。