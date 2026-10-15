バンダイは、『仮面ライダーカブト』より「CSG カブトクナイガン」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年3月発送予定。

『仮面ライダーカブト』の主人公・仮面ライダーカブトが使用する専用武器「カブトクナイガン」が、大人向けなりきりブランド「COMPLETE STYLE GIGANTIC(CSG)」シリーズより商品化される。

本商品は完全新規造形により、劇中登場物をイメージした大型サイズで立体化。クナイモードでは全長約49.5cmとなり、2006年に発売されたDX版を大きく上回る迫力のサイズ感・存在感となっている。劇中同様の「クナイモード」「ガンモード」「アックスモード」の3形態への変形に対応し、差し替えパーツによって各モードのシルエットを忠実に表現している。

また「クロックアップ」音声を内蔵し、本商品単独でクロックアップからの攻撃・爆発遊びが楽しめる。さらにガンモードにはLEDを4箇所に搭載。銃口や各部が発光することで、劇中の戦闘シーンを彷彿とさせる臨場感あるなりきり遊びができる。

現在予約受付中の商品『CSMカブトゼクター＆ハイパーゼクターver.2』と合わせて、仮面ライダーカブトへのなりきり遊びを最大限に楽しむことが可能なアイテムとなっている。













(C)石森プロ・東映