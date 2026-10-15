プレックスは、「グレートザウルス モスラ」(18,480円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年5月発送予定。

「グレートザウルス」シリーズに「モスラ」が登場。

「キングザウルス」シリーズの造形思想をイメージしながら、新規で展開を果たす「モスラ」。

「モスラ」の首は可動し、表情豊かにポージング。羽根と6本の足の付け根は回転可動、飛行形態と着地形態でのディプレイが可能となっている。

成虫の足裏には足形のモールド入り。

さらに、「モスラ」の成虫に、幼虫と繭が付属する豪華な「グレートザウルス モスラ DXセット」(29,700円)が同時リリース。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年5月発送予定。

2027年5月発送予定「グレートザウルス モスラ DXセット」(29,700円)

DX版のセットとなる繭の上の穴は足形にフィットし着地可能、支柱を使用すれば飛行形態を楽しめる。

繭自体はモスラ成虫の台座になるが、繭の下敷きになった建物などのディテールもジオラマ的で見応えがある。

モスラの幼虫の頭も可動するほか、成虫の足裏、幼虫の腹部には足形のモールド入り。

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