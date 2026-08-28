暦の上では秋を迎えても、厳しい暑さはまだまだ続きそう。こんな時期は、食事と一緒に楽しむドリンクも、爽快感のあるものを選びたくなります。では、ケンタッキーの「オリジナルチキン」のおいしさをさらに引き立ててくれる“最高の相棒”は、どのドリンクなのでしょうか。

王道のコーラか、大人のビールか、それともすっきりとしたウーロン茶か……。そこで今回は、「ビール」「コーラ」「ウーロン茶」「ノンアルコールビール」の定番4種類を実際に合わせ、オリジナルチキンとの相性を本音でレビューします。

検証1：サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」×オリジナルチキン

ケンタッキーフライドチキンの唯一無二の魅力、それは11種類の秘密のスパイスです。ジューシーで旨味が強いオリジナルチキンですが、「一緒に飲むドリンクによって味わいの印象がガラリと変わる」のをご存知でしょうか。

まず最初にエントリーしたのは「ビール」です。今回は私が大好きな「ザ・プレミアム・モルツ」を用意しました。いわずもがな、相性は抜群。スパイスの余韻を格上げする大人のマリアージュを堪能できました。よって、評価は星5つです。

プレモルの最大の特徴である「欧州産アロマホップ」の華やかな香りが、チキンの11種類のスパイスの香りとぶつかり合うことなく、お互いを引き立て合います。また、プレモル特有の上質な苦味がチキンの油っぽさをスッとリセットしてくれるため、2口目のチキンがより新鮮に美味しく感じられました。

検証2：コーラ×オリジナルチキン

続いて「コーラ」とオリジナルチキンの相性を検証してみます。ケンタッキーのチキンとコーラは、定番中の定番とも言える組み合わせです。特に暑さの残る昼下がりに、氷をたっぷり入れたグラスで飲むコーラとチキンの組み合わせは、これ以上ない満足感を与えてくれます。

また、ケンタッキーの11種類のスパイスと、コーラ特有のスパイスフレーバーの相性はさすがの一言。強い炭酸がチキンのジューシーな脂をシュワッと洗い流してくれる爽快感は健在です。

ただ、最初の1〜2口は「これぞ王道!」と感動するものの、食べ進めるうちにコーラ全体の強い甘みが口の中に残り始めます。子どものころはあんなに大好きだった組み合わせなのに……。中盤以降は、コーラの甘みをやや重たく感じるようになってしまいました。私もいつの間にか中年になったのね。よって、評価は星3とさせていただきます。

検証3：ウーロン茶×オリジナルチキン

続いて、ヘルシーに食事を楽しみたい人の強い味方「ウーロン茶」とオリジナルチキンの相性を検証。オリジナルチキンのジューシーな脂を、ウーロン茶の渋みとすっきりとした後味がリセットしてくれます。口の中のギトギト感が一瞬で消え去り、常に1口目の美味しさをキープできるのが最大の強みです。

コーラのようにドリンク自体の主張が強くないため、ケンタッキーならではの11種類の秘密のスパイスをしっかりと感じられます。鶏肉本来の旨味をじっくり味わうには最適な一杯です。

ウーロン茶は食事中の「お口直し」としてはこれ以上ない100点満点の役割を果たしてくれます。健康的に、そしてさっぱりとチキンを楽しみたい時には間違いなくベストな選択肢です。ただ、直前に「ザ・プレミアム・モルツ」の圧倒的なコクと炭酸の快感を味わってしまった後だと、どうしても全体のパンチ力不足を感じてしまい、今回は星4つとしました。プレモルの壁は、想像以上に高いです……!

検証4：ノンアル飲料「サントリー オールフリー」×オリジナルチキン

最後に「サントリー オールフリー」とオリジナルチキンの相性を検証します。「サントリー オールフリー」は、サントリーが製造・販売する、アルコール度数0.00%のノンアルコール・ビールテイスト炭酸飲料です。グラスに注いだ瞬間の爽快な炭酸と、喉をカッと突き抜ける苦味は、本物のビールに負けない圧倒的な飲みごたえ。オリジナルチキンのガツンとした脂っぽさを、極上のキレで見事に洗い流してくれます。

しかも、アルコール、カロリー、糖質はすべてゼロ。昼下がりでも、この後に仕事や運転の予定が控えていても、関係なくチキンとビールの最高のマリアージュを楽しめます。

正直、飲む前は「プレモルには勝てないだろう」と思っていましたが、良い意味で期待を裏切られました。味わいのパンチは本物で、チキンとの相性は完璧です。何より「食後の予定を気にせず、いつでもどこでもこの快感を味わえる」という手軽さは、現代のライフスタイルにおいて大アリな選択肢。よって、評価は堂々の星5つです。

4種を飲み比べて分かった、オリジナルチキンとの相性

今回は4種のドリンクと、ケンタッキー「オリジナルチキン」の相性を検証しました。今回の検証で明らかになったのは、「大人になった今、ケンタッキーのポテンシャルを100%引き出してくれるのは『麦の力』である」ということでした。

圧倒的な美味しさで贅沢な余韻に浸らせてくれた「ザ・プレミアム・モルツ」は文句なしの最高評価。そして、本物のビールに負けないパンチがありながら、いつでも気軽に楽しめる「サントリー オールフリー」は、現代のライフスタイルにおける「もうひとつの最強の正解」と言えます。

一方、王道のコーラは大人には少し甘すぎ、ウーロン茶はすっきりしているものの、パンチ力ではあと一歩届かず、という興味深い結果に。

まだまだ暑い日が続くなか、涼しい部屋でケンタッキーを楽しむのも格別です。皆さんもその日の予定や気分に合わせて、最高の相棒を選んでみてくださいね。