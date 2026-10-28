男女コントに定評のあるレインボーの呼びかけによって結成された新ユニットによるライブ『LOVE CONTERANSIT ～ラブ コントランジット～』が、10月31日に、東京・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで開催される。

メンバーは実力派男女コンビである、エレガント人生、世間知らズ、喫茶ムーン、今夜はブルース。初回公演では「男女の機微」をテーマに、各コンビによるネタやトークを展開する。新ユニットの呼びかけを行ったレインボーのジャンボたかお、池田直人に話を聞いた。

「このメンバーで恋リアをやったらどうなるんだろう」

――新ユニットの旗揚げ公演とのことですが、メンバーはどのような経緯で決まったのでしょうか?

ジャンボ：劇場支配人と話し合いながら、一緒にやりたい後輩たちを入れさせて貰いました。

池田：僕たちよりも芸歴が、若い男女コント師に来ていただきました! このメンバーで、恋リアをやったら、どうなるんだろうとワクワクするメンバーです。

――ユニットメンバーとの関係性は?

ジャンボ：世間知らズ、エレガント人生はずっと一つ上の先輩として見てきたので、一緒にやれてうれしいですね。

池田：今回の写真撮影の際の今夜はブルース太郎の髪型問題です。この写真では女性らしくなってますが…ぜひ、本番をお楽しみに。

池田直人が明かす女性役コントのこだわり

――レインボーさんは男女コントにも定評がありますが、ネタづくりの上で、「男女のここを見てしまう!」ということなどありますか?

ジャンボ：俺らのコントで男子と女子が揉めるような題材出せたらうれしいと思っています。

池田：女性のネジの飛ばし方ですかね。世間知らズ西田もそうですし、祥子もですが、リミッターを解除した際の強みが凄い。

――池田さんが女性役コントで意識していることはありますか??

池田：肩幅が広かったりするので、つぶしたり必要であれば、膝を曲げたり、所作の、美しさを作るのは指だと思っています。

――最後に、公演を楽しみにされている方々へメッセージをお願いします。

ジャンボ：面白い後輩であふれていますので、皆様楽しんでいただけたらうれしいです!

池田：今後も続くライブにしたいと思っています。初回の新鮮なメンバーたちをぜひお楽しみください!