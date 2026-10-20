ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は10月20日より、「甘栗のモンブランファッジサンデー」など栗を存分に楽しめる商品を販売している。

「甘栗のモンブランファッジサンデー」(649円)は、ほんのり温かいブラウニーに渋皮栗アイス、ふんわりとしぼった甘栗ペーストをのせ、栗のシロップ漬けやキャラメルソース、サクサクのクランブルをトッピングした栗づくしのデザート。

たっぷりとしぼった甘栗ペーストは、栗本来の豊かな香りや上品な甘さと、しぼりたてならではの軽やかな口どけに。濃厚なブラウニーと、上品な甘さの甘栗ペースト、渋皮栗の粒感を楽しめるアイスが絶妙に調和しており、ほろ苦くコクのあるキャラメルソースがこっくりとした甘さの栗を引き立てる、奥深い味わいを堪能することができる。

また、「甘栗のモンブランファッジサンデー」の味わいを手頃なミニサイズで楽しめる「甘栗のミニモンブランファッジサンデー」(473円)や、ベリーやバニラのアイスと一緒に楽しめる「渋皮栗&バニラアイス」「渋皮栗&ベリーアイス」(各242円)も用意されている。

いずれも12月中旬まで販売予定となっており、デザートメニューをプラスすると、プラス209円で、通常よりお得にドリンクバーを楽しむことができる。