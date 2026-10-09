俳優の芳根京子、本田響矢、生田絵梨花、小関裕太が9日、東京・神田明神で行われたフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』(15日スタート、毎週木曜22:00～)の大ヒット祈願イベントに出席。芳根と本田が、続編でさらに増量した“キュン”について語った。

芳根京子

前作では、芳根演じる江端なつ美と、本田演じる夫・江端瀧昌の初々しい夫婦生活が“うぶキュン”として話題に。続編では、生田演じる深見芙美子と、小関演じる深見龍之介も夫婦となり、2組の夫婦がそれぞれの愛を育んでいく。

それぞれの夫婦が見せる“キュン”について、芳根は「それぞれ不器用なんですけど、不器用の形が違うというか、キュンの形が違う。いろんなキュンが今回もすごく詰まってる印象です」と説明。

すでに第1話の完成版を見たという芳根は「瀧昌様のなつ美への愛がすごい。すごくて笑っちゃうシーンが結構いくつもあります」と明かし、本田は思わず照れ笑い。

芳根はさらに、「それぞれのシーンで“こんなに想ってくれているんだな”と感じるシーンがたくさんある作品なので、完成したものを見ると、なんかうれしいなって気持ちになりますね」と語った。

本田は、夫婦がもう1組加わることで「お届けできるキュンが倍になってる」とアピール。「相当な覚悟をしていただかないと、本当に胸いっぱいになるだろうなと思います」と予告した。

自身もまだ完成した深見夫婦のシーンは見ていないそうで、「台本を読んでるだけでもすごくワクワクしてるので、楽しみにしていてほしいです」と期待をあおった。