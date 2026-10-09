俳優の芳根京子、本田響矢、生田絵梨花、小関裕太が9日、東京・神田明神で行われたフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』(15日スタート、毎週木曜22:00～)の大ヒット祈願イベントに出席。本田が最近感じた“幸せ”を明かし、共演者をほっこりさせた。

変わりゆく時代の中でも愛おしいささやかな日常が続いてほしい、という温かな想いが込められている本作。そこで、出演者に「最近感じた幸せ」という質問が飛ぶと、本田は「あ、僕あります」と真っ先に反応し、「最近カレーをテイクアウトしまして。カレーを頼んだらカレーは入ってるじゃないですか」と切り出した。

芳根が「カレー頼んでるからね」と軽ツッコミを入れる中、本田は「らっきょうとか福神漬けが入ってるかどうかって、分からないじゃないですか」と状況を説明。いざふたを開ける際、「どっちか入ってたらうれしいな」と期待していたところ、なんとらっきょうも福神漬けも両方入っていたという。

このささやかな喜びに、小関からは思わず「かわいい」と声が上がり、芳根も「おめでとうございます」と祝福。本田は「ありがとうございます。僕にとっては大きな幸せでした」と満足そうに振り返った。

そんな本田に、芳根は「良かったです」と笑顔。ドラマで描かれる日常の幸せにも通じるような、ほのぼのとしたエピソードで会場を和ませた。